 Мосгорсуд не стал лишать семью Хомских родительских прав из-за протестов | Новости из Германии о России | DW | 16.10.2019

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Россия

Мосгорсуд не стал лишать семью Хомских родительских прав из-за протестов

Елену и Петра Хомских хотели лишить родительских прав из-за участия в акции протеста 3 августа. Никулинский суд отказал прокуратуре в иске. Мосгорсуд признал законным отказ лишать супругов родительских прав.

Петр Хомских возле здания суда в Москве

Петр Хомских возле здания суда, 2 сентября 2019 года

Мосгорсуд в среду, 16 октября, оставил в силе решение Никулинского районного суда, в начале сентября отказавшего прокуратуре в иске против Елены и Петра Хомских. Семейную пару хотели лишить родительских прав из-за акции протеста 3 августа 2019 года.

Вскоре после акции за честные выборы в Мосгордуму государственный канал "Россия 24" опубликовал видеозапись, на которой видно, как "мужчина и женщина толкают коляски перед оцеплением из силовиков". В сюжете мужчину называют "охранником известного оппозиционера". По мнению прокуратуры, Петр и Елена Хомских взяли дочерей на акцию "в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции".

Иск прокуратуры о лишении родительских прав еще одной семьи

Кроме того, прокуратура подавала аналогичный иск к семье Проказовых из-за акции протеста 27 июля. Следователи сочли, что "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу".

Контекст

На фоне полицейского и правового беспредела, захлестнувшего столицу в последние месяцы, публичное выражение симпатий власти стало вызывать растущее раздражение, указывает Александр Плющев. (10.09.2019)

Запугивая протестующих примером семьи, у которой могут изъять ребенка, власти рискуют вызвать обратный эффект. За детей будут биться и политически пассивные россияне, считает Александр Плющев. (07.08.2019)

Сами супруги заявили, что гуляли неподалеку и не участвовали в акции, а ребенка просто передали двоюродному брату матери. Лефортовский суд Москвы 2 сентября отказался лишать семью родительских прав. В середине того же месяца прокуратура обжаловала решение суда.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов в депутаты. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело".

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    Автор: Григорий Аросев


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