Молодежь против расизма: что предлагает Трампу поколение Z

Уэстен носит футболку с надписью "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны") и маску, на которой написано: "I can't breathe" ("Я не могу дышать"). 12-летний подросток вместе с отцом пришел на акцию протеста против расизма, проходящую недалеко от Белого дома в американской столице. В течение нескольких дней тысячи людей собираются здесь, чтобы выступить против насилия полиции и почтить память Джорджа Флойда, 46-летнего афроамериканца, который скончался в Миннеаполисе после жестокого задержания, проведенного белым полицейским.

"Мы здесь, чтобы сделать все возможное для нашего общества"

"Я здесь, чтобы представлять Джорджа Флойда, мою страну и мою культуру", - объясняет Уэстен. По его словам, то, что случилось с Флойдом, было "совсем не здорово".

12-летний Уэстен

Уэстен - один из самых молодых демонстрантов, собравшихся перед Белым домом. Многие из тех, кто призывает здесь к переменам, являются частью так называемого "поколения Z" - молодых женщин и мужчин, которые родились в середине 1990-х или позже. Для многих из них - это первая массовая акция протеста, в которой они участвуют.

"Когда проходили последние крупные демонстрации движения "Black Lives Matter", мы были еще слишком молоды, чтобы по-настоящему понять их смысл, - делится 18-летний Ноэль, который пришел к Белому дому вместе со своим младшим братом и друзьями. - Но теперь мы здесь, чтобы сделать все возможное для нашего общества".

Обама: Участие молодежи "делает меня оптимистом"

Экс-президент США Барак Обама в ходе онлайн-дискуссии, посвященной насилию полиции, высоко оценил гражданскую активность молодых американцев: "Когда я иногда впадаю в отчаяние, я смотрю на то, что происходит с молодыми людьми по всей стране - на их талант, их голос и на то, как обдуманно они действуют". По его словам, Мартин Лютер Кинг и Малкольм Икс тоже были молоды, когда начали активно участвовать в общественной жизни страны. "Это вселяет в меня оптимизм. Дает мне ощущение, что эта страна станет лучше", - добавил Обама.

21-летняя Мия

21-летняя Мия - также в числе тех молодых людей, для кого демонстрации после смерти Флойда стали первым опытом участия в общественном движении. "Мы были уже по горло сыты этим (насилием полиции. - Ред.) после случаев с Трейвоном Мартином и Эриком Гарнером, - говорит она, имея в виду двух афроамериканцев, убитых американскими полицейскими несколько лет назад. Теперь я наконец в том возрасте, когда могу действовать. Я должна убедиться, что мой голос имеет значение".

И, похоже, что непрекращающиеся протесты и требования справедливости, звучащие из уст молодых демонстрантов, играют определенную роль. Обвинение против полицейского Дерека Шовина, который более восьми минут давил коленом на шею Джорджа Флойда, перекрывая ему дыхание, переквалифицировано с непредумышленного убийства на более серьезное - убийство второй степени. Это означает, что если Шовина признают виновным, то ему будет грозить до 40 лет лишения свободы, а не до 25. В среду, 3 июня, было объявлено, что трем другим полицейским, которые вместе с Шовином участвовали в задержании Флойда, предъявлены обвинения в пособничестве убийству.

"У вас есть сила"

Однако общественная активность молодых не может ограничиваться демонстрациями, отмечает 25-летний Брайан. Он участвует в акциях протеста в Вашингтоне, хотя ему, как имеющему работу в Палате представителей Конгресса, запрещена такого рода деятельность. Но Брайан просто не может больше наблюдать за происходящим со стороны: "Первое, что мы должны сделать, это не допустить переизбрания Трампа". После чего, по его мнению, должна быть реформирована полиция.

25-летний Брайан

Брайан, по его словам, тоже многократно подвергался преследованиям со стороны полицейских за всякие мелочи: "Однажды меня остановили, потому что я слишком быстро проехал небольшой участок. Сразу после окончания службы в американской армии полицейские спросили, есть ли у меня с собой наркотики". Парень говорит, что ему уже надоело "смотреть, как умирают его люди". Гнев и несправедливость вызывают слезы в глазах молодого человека.

Патрисса Каллорс, соучредитель глобальной сети "Black Lives Matter", обратилась непосредственно к протестующим представителям "поколения Z". "Люди на улицах, особенно молодежь, теперь должны услышать, что у вас есть сила", - заявила активистка в интервью журналу Teen Vogue.

18-летняя Дебора не только надеется, что она и другие демонстранты могут реально изменить ситуацию. "Мы должны это сделать, - подчеркивает девушка, сидя на асфальте перед цепью полицейских. - У нас нет другого выбора".

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