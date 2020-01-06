МОК озабочен ситуацией в IWF после разоблачений немецких журналистов

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал "серьезными и вызывающими тревогу" обвинения, прозвучавшие в новом документальном расследовании немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD, посвященном массовым злоупотреблениям в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Одновременно в заявлении, опубликованном в понедельник, 6 января, МОК опроверг утверждения немецких журналистов о наличии у него целого ряда документов, на которых базируется фильм. "Это касается документов по поводу статистики допинговых нарушений, а также возможных финансовых злоупотреблений", - отметили в МОК.

"Властелин штанги"

Президент IWF Тамаш Аян

Расследование "Секретное дело о допинге: властелин штанги" было показано в эфире ARD 5 января. Оно сосредоточено вокруг фигуры многолетнего главы IWF, 80-летнего венгра Тамаша Аяна, которого обвинили в создании "культуры коррупции", сокрытии допинга и финансовых махинациях. Авторы фильма Хайо Зеппельт , Ник Батлер (Nick Butler) и Грит Хартман (Grit Hartmann), в частности, указывают, что с 2000 года, когда Аян возглавил IWF, в мировой тяжелой атлетике было выявлено более 700 случаев нарушения антидопинговых правил, а каково их реальное число никому не известно. В фильме утверждается, что половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира, прошедших в период с 2008 по 2017 год не подвергались допинг-контролю во время тренировочного процесса в год достижения ими успехов.

Авторы отмечают, что долгие годы мониторинг допинговых нарушений в тяжелой атлетике осуществляли эксперты венгерского антидопингового агентства (HUNADO). В фильме показано сделанное скрытой камерой интервью с врачом сборной Молдавии по тяжелой атлетике, который рассказывает, что "чистые" допинг-тесты можно было купить на национальном уровне за 55 евро, на международном - за 180 евро. При проверке использовались "двойники" - люди, похожие на атлетов, которые сдавали "чистые" анализы мочи. Как результат, ни один из 101 допинг-теста, проводимых с молдавскими штангистами в период с 2008 по 2017 годы не выявил нарушений.

Кроме того, выяснилось, что, начиная с 1992 года, МОК перечислил на два швейцарских счета IWF более 23 млн долларов, которые, однако, не были отражены в бухгалтерских балансах федерации. Авторы утверждают, что, как выяснилось в 2009 году, доступ к этим счетам имел только Тамаш Аян. По оценкам расследователей, на сегодняшний день неизвестна судьба как минимум 5,5 млн долларов из находившихся на этих счетах.

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