Может ли сбор подписей остановить рост квартплаты в Германии?

Самое дорогое жилье в Германии не в Берлине, а в Мюнхене и вообще в Баварии. Но быстрее всего оно дорожало в последние десять лет как раз в столице ФРГ. В прошлом году берлинские квартиросъемщики вели упорную борьбу за региональный закон о замораживании цен на аренду жилья на 5 лет. И добились своего: он вступает в силу 23 февраля.

Петиция баварских организаций квартиросъемщиков

Теперь примеру федеральной земли Берлин, где традиционно сильны левые настроения и даже звучали призывы к экспроприации крупных собственников, может последовать консервативная Бавария. Местные организации квартиросъемщиков вместе с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), Левой партией и Объединением немецких профсоюзов (DGB) в октябре прошлого года выступили инициаторами сбора подписей под петицией, требующей на 6 лет заморозить арендную плату в тех 162 баварских населенных пунктах, в которых наблюдается наиболее значительный рост цен.

Жители этого дома в Берлине протестуют против жилищных спекулянтов

К концу января требование поддержали почти 52 тысячи избирателей. Это позволяет инициаторам, которым, по закону, требовалось собрать не меньше 25 тысяч подписей, запустить в начале марта процедуру, которая в конечном счете может вылиться в референдум.

В Германии народная инициатива или подача петиции (Volksbegehren) - специфическая форма прямой демократии на региональном уровне. Она позволяет гражданам, собравшим за определенный период времени некое количество подписей, внести волнующий их вопрос или разработанный ими законопроект в повестку дня земельного парламента. Тот, естественно, может отклонить предлагаемое решение, но в таком случае оно выносится на всенародное голосование.

Запрет на повышение квартплаты в действующем арендном договоре

Ключевое требование движения #6 Jahre Mietenstopp, название которого можно перевести как "За замораживание аренды на 6 лет", - запретить в течение данного срока повышать квартплату в действующих арендных договорах. Если в них прописан механизм поэтапного увеличения цены, то пункт о возрастающей ставке в течение шести лет считается недействительным.

Лидер баварских социал-демократов Наташа Конен рекламирует кампанию за замораживание квартплат

При заключении договоров с новым арендаторами запрещается взимать с них плату выше "принятой в данном месте ставки". Что именно под этим термином понимать, определено Гражданским кодексом ФРГ. Исключение из моратория на повышение аренды делается в том случае, если арендодатель до сих пор взимал особенно низкую квартплату. Ему разрешается после модернизации жилплощади поднять ее до 80% от принятой в данном населенном пункте или района города ставки.

Нарушение закона карается штрафом до 500 тысяч евро. На сдаваемые в аренду квартиры в новых домах, построенных после 2017 года, действие закона не распространяется, чтобы не отпугивать инвесторов от дальнейших вложений в жилищное строительство. Требования снижать квартплату в документе нет .

Правила проведения референдума в Баварии

Таков законопроект, в поддержку которого в Баварии собрано в два раза больше подписей, чем требовалось. Теперь процедура подачи петиции вступает в следующую фазу. Земельное министерство внутренних дел обязано в течение шести недель проверить представленные предложения на предмет их соответствия законам и конституционным нормам.

Крупная демонстрация за доступное жилье состоялась в Мюнхене еще в сентябре 2018 года

Издающаяся в Мюнхене Süddeutsche Zeitung сообщает, что в баварском правительстве на этот счет имеются сомнения. В таком случае окончательный вердикт в течение трех месяцев должен вынести Конституционный суд Баварии. Если же земельное МВД, продолжает газета, даст петиции зеленый свет, в мэриях баварских городов в течение двух недель должны подписать ее не менее 10% избирателей - это около одного миллиона человек.

Если подписи будут собраны, земельный парламент - ландтаг, обязан поставить вопрос на голосование. При этом он должен либо принять законопроект без изменений (как это произошло летом 2019 года с законом о защите пчел и многообразия видов в природе, напоминает издание), либо вынести его на референдум. При этом парламент имеет право поставить на голосование и альтернативный проект.

Так что до замораживания цен на аренду жилья в Баварии, где большинство в ландтаге имеют консервативные партии ХСС и "Свободные избиратели", дело может и не дойти. В отличие от Берлина, где правят социал-демократы, левые и "зеленые". В июне прошлого года они приняли принципиальное решение о запрете повышать квартплату в течение 5 лет, потом вносили многочисленные поправки и изменения в закон, и вот в конце января его приняли.

Закон о замораживании квартплат в Берлине: ключевые положения

Запрет распространяется на жилье, построенное до 2014 года. Квартплата замораживается на уровне, на котором она была по состоянию на 18 июня 2019 года. В законе приводятся максимальные ставки арендной платы для различных типов жилья.

К примеру, цена квадратного метра в квартирах с центральным отоплением и ванной в домах, построенных в 1973-1990 годах, не должна превышать 6,04 евро. Размер максимальной ставки можно увеличить на 1 евро, если выполнены как минимум три из пяти перечисленных в законе условий, например, в доме имеется лифт, а в квартире - встроенная кухня и качественное напольное покрытие.

Закон предписывает местным властям через два года проиндексировать максимальные ставки в соответствии с динамикой реальных зарплат в Берлине. Если квартплата на 20% превышает максимальную ставку, она считается завышенной. В таком случае квартиросъемщик должен обратиться к местным властям, и те потребуют от арендодателя ее снижения, но тот может оспорить такое требование в суде. Штраф за нарушение закона может достигать 500 тысяч евро.

По словам Беатрикс Цурек (Beatrix Zurek), возглавляющей баварское земельное и мюнхенское городское отделения Немецкого союза квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund), подготовка петиции шла при интенсивном обмене мнениями с берлинскими коллегами. Однако, указывает она, в берлинском законе намного больше деталей, чем в баварском законопроекте. "Нам важна суть. Мы хотим предельно четко отрегулировать важные вещи и не размениваться по мелочам", - разъясняет Цурек.

"Право на жилье" или "экспроприация арендодателей"?

На сайте движения #6 Jahre Mietenstopp приводятся высказывания баварских квартиросъемщиков в поддержку инициативы. Например: "Жилплощадь не должна оставаться предметом спекуляций! Все имеют право на доступное жилье". "Дайте шанс молодым семьям!". "Берлин ввел ограничения на арендную плату, на очереди - Мюнхен". Сами организаторы, в частности, призывают войти в положение учителей, воспитателей детсадов, медперсонала: "Врачи и медсестры не должны по два часа добираться на работу из-за того, что оплата жилья вблизи рабочего места им больше не по карману".

В то же время многие экономисты, представители бизнеса и консервативные политики относятся к берлинскому закону и баварской инициативе крайне отрицательно. Инвесторов надо не отпугивать запретами, а стимулировать, чтобы они больше строили, только так можно побороть дефицит доступного жилья, убежден, к примеру, министр экономики ФРГ от партии ХДС Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Домовладельцы вышли в Берлине на митинг против принятого закона с портретами политика ХДС Фридриха Мерца

Министр предрекает, что "мы увидим, как Берлин начнет отставать от многих других крупных городов Германии, где делают ставку на рыночную экономику и увеличение предложения". А, к примеру, профессор Ларс Фельд (Lars Feld), член Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ, указывает, что "ограничения арендной платы являются ползучей экспроприацией арендодателей", а это противоречит рыночной экономической системе Германии.

Поэтому не исключено, что берлинский закон или отдельные его положения будут признаны Конституционным судом ФРГ неконституционными. Соответствующий иск готовят в бундестаге фракции консерваторов (ХДС/ХСС) и либералов (СвДП). Тем временем темпы роста арендной платы на немецком рынке жилья в 2019 году замедлились, показали подсчеты специалистов, а в Берлине уровень квартплат даже минимально снизился.

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