 Мог бы Шерлок Холмс заняться делом Джулиана Ассанжа? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.02.2020

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Европа

Мог бы Шерлок Холмс заняться делом Джулиана Ассанжа?

Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа проходят на фоне протестов его сторонников. Карикатурист Сергей Елкин представил основателя Wikileaks персонажем повестей о Шерлоке Холмсе.

Карикатура Сергея Елкина о начале суда над основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем. Шерлок Холмс спрашивает у Бэрримора: Бэрримор, что это за крики раздаются с болот? Бэрримор в ответ: Это защитники Ассанжа, сэр.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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