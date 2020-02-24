Мог бы Шерлок Холмс заняться делом Джулиана Ассанжа?

Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа проходят на фоне протестов его сторонников. Карикатурист Сергей Елкин представил основателя Wikileaks персонажем повестей о Шерлоке Холмсе.
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