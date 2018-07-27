Множество жертв в результате сильного землетрясения в Индонезии

В Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 29 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли не менее 10 человек, десятки получили ранения. После первого удара стихии были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 50 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам.

Разрушен как минимум один дом, повреждены линии электропередач. Временно закрыта пешеходная тропа на гору Ринджани из-за вероятности оползня. Однако опасности цунами нет, заявил представитель местных властей.

Ломбок - одно из наиболее любимых туристами мест отдыха в Индонезии. Он находится в ста километрах от еще более популярного острова Бали. В регионе часто происходят землетрясения и извержения вулканов. В январе в результате сильного землетрясения на острове Ява десятки человек получили тяжелые ранения. В 2004 году на острове Суматра произошло подводное землетрясение магнитудой 9,3, что вызвало цунами, в результате которого погибли 220 тысяч человек, из них 168 000 в Индонезии.

Смотрите также:

Город в руинах: Мехико после землетрясения Десятки разрушенных домов 19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Silencio! Тишина! После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Горожане приходят на помощь В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Дети, погибшие за школьной партой В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Шок и утешение Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Пункты выдачи медикаментов По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Разбор завалов общими усилиями Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Почти 250 погибших Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Вскоре после учений Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Второе землетрясение за две недели По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек. Автор: Марко Лангер, Илья Коваль

