 Множество жертв в результате сильного землетрясения в Индонезии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.07.2018

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Мир

Множество жертв в результате сильного землетрясения в Индонезии

На индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. По предварительным данным, погибли не менее 10 человек.

Последствие землетрясения на острове Ломбок, Индонезия, 29 июля 2018 г.

Последствие землетрясения на острове Ломбок, Индонезия, 29 июля 2018 г.

В Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 29 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли не менее 10 человек, десятки получили ранения. После первого удара стихии были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 50 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам.

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Число жертв серии землетрясений на индонезийском острове Суматра составляет около 529 человек. Первые землетрясения были зарегистрированы в среду, 30 сентября. В четверг, зафиксировано еще несколько мощных толчков. (01.10.2009)

Разрушен как минимум один дом, повреждены линии электропередач. Временно закрыта пешеходная тропа на гору Ринджани из-за вероятности оползня. Однако опасности цунами нет, заявил представитель местных властей.

Ломбок - одно из наиболее любимых туристами мест отдыха в Индонезии. Он находится в ста километрах от еще более популярного острова Бали. В регионе часто происходят землетрясения и извержения вулканов. В январе в результате сильного землетрясения на острове Ява десятки человек получили тяжелые ранения. В 2004 году на острове Суматра произошло подводное землетрясение магнитудой 9,3, что вызвало цунами, в результате которого погибли 220 тысяч человек, из них 168 000 в Индонезии.

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    Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.

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    Вскоре после учений

    Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

  • спасатели у разрушенного здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

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    По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек.

    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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Новое землетрясение в Мексике

 

 

 

Контекст

Город в руинах: Мехико после землетрясения

Сильное землетрясение с эпицентром недалеко от мексиканской столицы унесло жизни около 250 человек. Последствия катастрофы в Мехико - в фотогалерее DW. (20.09.2017)  

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