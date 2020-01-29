Многолетний глава берлинского кинофестиваля оказался нацистским функционером

Бомба разорвалась за три недели до торжественного открытия Берлинале - самого значительного и престижного европейского кинофестиваля после Канн и Венеции. Еженедельник Die Zeit опубликовал статью, в которой шла речь о нацистском прошлом многолетнего главы берлинского кинофестиваля, фактически его создателя и ментора Альфреда Бауэра (Alfred Bauer). Оказалось, что во времена "третьего рейха" он был весьма высокопоставленным функционером геббельсовского министерства народного просвещения и пропаганды.

Бауэр тщательно скрывал это, и правда вскрылась случайно: некий экономист и киновед-любитель случайно обнаружил соответствующие документы в Федеральном архиве в Кобленце. Они и стали фактической основой публикации в Die Zeit.

Альфред Бауэр возглавлял оргкомитет Берлинале с 1951-го по 1976 годы. В июне 1951-го он и открыл самый первый кинофестиваль (тогда западноберлинский) фильмом Хичкока "Ребекка". Значение Бауэра, привлекавшего на Берлинале множество звезд мирового кинематографа, столь велико для фестиваля, что после его смерти в 1986 году одному из "Серебряных медведей" - второй по значению награде форума - присвоили его имя.

Альфред Бауэр и Джина Лолобриджида. Берлин, 1965 год

Теперь "Приз Альфреда Бауэра", который вручают за "новые перспективы в киноискусстве", будут срочно переименовывать. Наверняка, пустят под нож и напечатанную специально к открытию кинофестиваля книжечку о Бауэре. В ней - ни слова о его нацистском прошлом.

Бюрократ "третьего рейха"

С 1942 года Бауэр, который был членом нацистской партии (НСДАП) и в молодом возрасте вступил в ее штурмовые отряды (СА), работал референтом в управлении культуры министерства народного просвещения и пропаганды "третьего рейха". Вряд ли он принимал решения о создании пропагандистских, антисемитских фильмов, лично увольнял неугодных режиссеров и лишал работы евреев: этим обычно Геббельс занимался сам. Но Бауэр, несомненно, тоже определял и, как пишет Die Zeit, "бюрократически оформлял" национал-социалистическую политику в области кинематографа.

Сейчас трудно сказать, каким образом после войны ему удалось представить себя лишь маленьким винтиком в пропагандистской машине нацистов. Комиссия по денацификации признала Бауэра лишь "попутчиком". Ни НСДАП в целом, ни штурмовые отряды СА не были признаны на Нюрнбергском процессе преступными организациями, так что за это Бауэра привлечь было нельзя. Тем не менее, он тщательно скрывал свое "референтское" прошлое и везде рассказывал и писал, что он был лишь техническим работником, прикрепленным к киностудии.

Сейчас правда об Альфреде Бауэре вышла наружу, и фестивалю придется многое сделать для того, чтобы пересмотреть свое прошлое - и отношение к многолетнему главе Берлинале.

Смотрите также: