Мишель Обама представила автобиографию

В своей книге бывшая первая леди критически отзывается о Дональде Трампе, вспоминает жизнь в Белом доме и опровергает слухи о возможном участии в выборах президента США.
Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы, во вторник, 13 ноября, представила автобиографию, озаглавленную "Becoming" ("Становление"). В своей книге бывшая первая леди опровергла слухи о возможном участии в будущих выборах президента Соединенных Штатов.
Обама также критически отозвалась о действующем президенте США Дональде Трампе. Она назвала "безосновательными намеками" утверждения Трампа, в которых он усомнился в американском происхождении Барака Обамы. Своими словами нынешний глава государства "поставил безопасность моей семьи под угрозу, и я никогда не прощу его за это", говорится в автобиографии Мишель Обамы. Кроме того, автор пишет, что буквально "тряслась от ярости" после того, как Трамп (еще будучи кандидатом на пост президента) заявил, что может безнаказанно приставать к женщинам.
Автор особо отметила поддержку, которую получала в годы президентства Барака Обамы от Лоры Буш (супруга 43-го президента США Джорджа Буша-младшего) и Хиллари Клинтон (жена 42-го президента Билла Клинтона). По словам Обамы, женщины помогали ей советами и делились собственным опытом. При этом действующая первая леди Мелания Трамп не принимала подобные предложения помощи от Мишель Обамы. Если супруге Трампа понадобится совет, она "получит его от своей профессиональной команды в Белом доме", сообщили в пресс-службе Дональда Трампа.
Барак и Мишель Обама - продюсеры Netflix
В 2018 году стриминговый сервис Netflix заключил с бывшим президентом США контракт, в соответствии с которым Барак Обама и его супруга Мишель станут продюсерами сервиса. Документ предусматривает создание художественных и документальных фильмов, а также сериалов. Мишель отметила "силу историй", которая побуждает "иначе думать об окружающем мире и помогает раскрыть сердца и разум для других". Основанная супругами компания получила название Higher Ground Productions, ее первые проекты ожидаются в 2019 году.
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