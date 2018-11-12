Мишель Обама представила автобиографию

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы, во вторник, 13 ноября, представила автобиографию, озаглавленную "Becoming" ("Становление"). В своей книге бывшая первая леди опровергла слухи о возможном участии в будущих выборах президента Соединенных Штатов.

Обама также критически отозвалась о действующем президенте США Дональде Трампе. Она назвала "безосновательными намеками" утверждения Трампа, в которых он усомнился в американском происхождении Барака Обамы. Своими словами нынешний глава государства "поставил безопасность моей семьи под угрозу, и я никогда не прощу его за это", говорится в автобиографии Мишель Обамы. Кроме того, автор пишет, что буквально "тряслась от ярости" после того, как Трамп (еще будучи кандидатом на пост президента) заявил, что может безнаказанно приставать к женщинам.

Автор особо отметила поддержку, которую получала в годы президентства Барака Обамы от Лоры Буш (супруга 43-го президента США Джорджа Буша-младшего) и Хиллари Клинтон (жена 42-го президента Билла Клинтона). По словам Обамы, женщины помогали ей советами и делились собственным опытом. При этом действующая первая леди Мелания Трамп не принимала подобные предложения помощи от Мишель Обамы. Если супруге Трампа понадобится совет, она "получит его от своей профессиональной команды в Белом доме", сообщили в пресс-службе Дональда Трампа.

Барак и Мишель Обама - продюсеры Netflix

В 2018 году стриминговый сервис Netflix заключил с бывшим президентом США контракт, в соответствии с которым Барак Обама и его супруга Мишель станут продюсерами сервиса. Документ предусматривает создание художественных и документальных фильмов, а также сериалов. Мишель отметила "силу историй", которая побуждает "иначе думать об окружающем мире и помогает раскрыть сердца и разум для других". Основанная супругами компания получила название Higher Ground Productions, ее первые проекты ожидаются в 2019 году.

Смотрите также:

Барак Обама - 44-й президент США Продавец значков с изображением Барака Обамы на одной из улиц Вашингтона.

Барак Обама - 44-й президент США Накануне инаугурации значки с изображением нового президента США Барака Обамы расходятся по 5 долларов за штуку.

Барак Обама - 44-й президент США Барак и Мишель Обама, а также будущий вице-президент США Джо Байден с супругой Джил на концерте, состоявшемся 18 января у мемориала Линкольна в Вашингтоне.

Барак Обама - 44-й президент США Вашингтон, 20 января. Передача "эстафеты" состоялась. Слева направо: Мишель и Барак Обама, Джордж и Лаура Буш.

Барак Обама - 44-й президент США Сфотографироваться с Обамой...

Барак Обама - 44-й президент США Избранный президент США Барак Обама 9 января представляет будущих новых руководителей ЦРУ и ФСБ.

Барак Обама - 44-й президент США Вашингтон, 20 января. Барак Обама поет гимн Соединенных Штатов Америки после принятия присяги. На заднем плане супруга президента США Мишель Обама.

Барак Обама - 44-й президент США Почти за неделю до вступления в должность нового президента США Барака Обамы его восковая фигура пополнила коллекцию музея мадам Тюссо в Лондоне.

Барак Обама - 44-й президент США Восковая фигура нового президента США (на переднем плане фигура канцлера Германии Ангелы Меркель) появилась в берлинском музее мадам Тюссо задолго до инаугурации.

Барак Обама - 44-й президент США В вашингтонском парке National Mall 19 января 2009 года.

Барак Обама - 44-й президент США 17 ноября 2008 года - первая встреча вчерашних противников после выборов в США: Джон Маккейн и Барак Обама

Барак Обама - 44-й президент США Вашингтон, 20 января. Барак Обама принимает присягу на Библии Авраама Линкольна.

