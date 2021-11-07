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Михаил Мишустин

Председатель правительства Российской Федерации. Кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, предложенная Путиным, была одобрена депутатами Госдумы 16 января 2020 года.

Михаил Мишустин (род. 3 марта 1966 года) до 16 января 2020 года занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Госдума большинством голосов одобрила назначение Михаила Мишустина премьер-министром России.

Кандидатура Мишустина была предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост главы правительства 15 января. Это случилось после отставки с поста премьера Дмитрия Медведева и роспуска кабинета министров через несколько часов после оглашения ежегодного президентского послания Федеральному собранию. Мишустин вступил в должность 16 января.

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September 6, 2018*** FILE PHOTO: Mikhail Mishustin, head of the Russian Tax Service, attends a session of the Moscow Financial Forum in Moscow, Russia September 6, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo.

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12.05.2021 Moskau, Preise für Lebensmittel in Russland steigen weiter. Russischer Ministerpräsident Michail Mischustin hat Gier der manchen Hersteller daran schuld gemacht. Copyright: DW/Sergey Elkin

Рост цен на продовольствие, или Правила экономики от Мишустина 12.05.2021

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал причиной роста цен на продукты питания жадность производителей и торговых сетей. Экономика по-кремлевски - наука несложная, считает Сергей Елкин.
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