Председатель правительства Российской Федерации. Кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, предложенная Путиным, была одобрена депутатами Госдумы 16 января 2020 года.

Михаил Мишустин (род. 3 марта 1966 года) до 16 января 2020 года занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Госдума большинством голосов одобрила назначение Михаила Мишустина премьер-министром России.



Кандидатура Мишустина была предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост главы правительства 15 января. Это случилось после отставки с поста премьера Дмитрия Медведева и роспуска кабинета министров через несколько часов после оглашения ежегодного президентского послания Федеральному собранию. Мишустин вступил в должность 16 января.