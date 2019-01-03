Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет существовать РПЦ

В ближайшее воскресенье, 6 января, глава новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний получит в Стамбуле из рук Константинопольского патриарха Варфоломея грамоту об автокефалии (томос) - независимости ПЦУ. В преддверии этого исторического события корреспондент DW побеседовала с украинским владыкой о том, что принесет Украине томос, а также о вызовах и шансах для его церкви.



DW: Ваше Блаженство, совсем скоро вы получите в Константинополе томос. Вам известно, какие православные церкви готовы признать Православную церковь Украины?



Митрополит Епифаний: Во-первых, получение томоса от матери-церкви Константинопольской уже является первым шагом в признании другими поместными православными церквами. Это уже признание первой поместной православной церкви. Со временем, после получения томоса, мы будем работать над тем, чтобы и другие православные церкви признали автокефалию и независимость нашей поместной православной церкви. Но пока я не могу озвучить то, какая из церквей это сделает. Конечно, в первую очередь признают церкви греческой традиции. Мы верим в это. Но все говорят: после официального признания, после вручения томоса мы дадим ответ на вопрос, когда сможем признать вас как независимую церковь.

- Какие церкви, помимо Русскойправославной, не признают ПЦУ?



- Сейчас много говорят, распространяется информация, что определенные церкви, которые поддерживают РПЦ, сразу не признают автокефалию Украинской церкви. Я бы не хотел называть эти церкви. Верю, что правда восторжествует и все церкви - не сразу, а со временем - признают нашу автокефалию.



- Вы говорили, что пытаетесь делать максимум для признания ПЦУ другими церквями. Что именно?



- Сразу после моего избрания предстоятелем ПЦУ я обратился с соответствующими письмами, которые называются "мирными грамотами". Я сообщил, что в Киеве состоялся исторический Объединительный собор, на котором я был избран предстоятелем ПЦУ и что я буду преданно отстаивать православные позиции, опираться на каноны православной церкви и прошу у них признать автокефалию ПЦУ. То есть это первый шаг новоизбранного предстоятеля. Далее будет сформирован уже соответствующий отдел внешних связей церкви, который непосредственно будет вести переговоры уже с другими православными церквями о признании нашей автокефалии.



- Планирует ли патриарх Константинопольский Варфоломейвновь посетить Украину



- Насколько мне известно, даже после подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, патриарх Варфоломей заявил, что желает снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже непосредственно после получения томоса я получу от него информацию, и уже с моей стороны будет дано приглашение его Святейшеству в ближайшее время посетить Украину.



- Президент Украины Петр Порошенко поедет с вами в Константинополь для получения томоса. Он присутствовал на многих мероприятиях после Собора и после вашего избрания. В целом сейчас звучит много критики, мол, ПЦУ - некая "карманная" церковь. Говорят и о вмешательстве государства в церковные дела. Как вы это прокомментируете



- Действительно, звучит много критики, но эта критика несправедлива. Потому как мы двигались к этому почти 30 лет, этим сложным путем, но, к сожалению, не смогли объединиться и создать единую поместную церковь. Поэтому роль государства в этом процессе очень важна, но мы верим, что будет существовать такая хорошая симфония между государством и церковью. Сотрудничество должно существовать, и оно будет существовать. Но церковь никогда не будет государственной.



- Как часто вы обращаетесь в администрацию президентаУкраины? По каким вопросам? И как изменились ваши отношения с президентом послевашего избрания?



- До сих пор у нас общение с президентом происходит только на официальных мероприятиях или встречах. А непосредственного контакта или решения какого-то вопроса нет. Чисто технические вопросы моих помощников о поездке, каких-то списках тех людей, которые будут присутствовать там, во время богослужения, потому что соответственно будет усилена охрана. А каких-либо непосредственных контактов или общения у меня нет. Это свидетельствует о том, что нет однозначного вмешательства в церковные дела и что мы как церковь решаем вопросы, которые у нас находятся на повестке дня, самостоятельно. А наше государство может только поспособствовать.

- Какова стратегия в ПЦУ относительновыстраивания отношений с приходами Московского патриархатав дальнейшем?





- Моя позиция четкая, она была высказана сразу после Объединительного собора: двери нашей церкви открыты для всех православных Украины. Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви, присоединиться к независимой ПЦУ. Если говорить об определенной стратегии, то она должна строиться на евангельских принципах, любви, мире, согласии, братском взаимоуважении.



- Как будет выглядеть это сотрудничество на практике? КакПЦУ будет предотвращать раскол? Ведь многие верующие, с которыми мы общались, до сих пор ходят в УПЦ МП, не признают ПЦУ…



- Мы понимаем, что в Украине будет и дальше существовать Русская православная церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем. Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно. Архиерей с епархией или священник с общиной должны определиться: если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно, обращаются к нам, и мы принимаем их уже в нашу структуру единой ПЦУ.

- Какой вы видите ПЦУ через год?



- Сейчас трудно сказать. Задают много вопросов, выставляют определенные хронологические рамки - а что будет завтра, через месяц, через год? Я верю, что мы объединимся, что к нам придут те, кто сейчас, к сожалению, сомневаются, до конца не верят, ожидают томос, ожидают признания со стороны Константинополя и других православных церквей. Я верю, что через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам нашего народа.



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