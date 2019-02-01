 Митрополит Епифаний официально возведен в сан | Новости из Германии об Украине | DW | 03.02.2019

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Украина

Митрополит Епифаний официально возведен в сан

Интронизацию главы Православной церкви Украины в Софийском соборе посетили предстоятели украинских православных церквей Канады и США, а также президент страны Петр Порошенко.

Митрополит Епифаний в Софийском соборе 3 февраля 2019 года

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский Епифаний официально возведен в сан. Интронизация состоялась в день 40-летия Епифания в Софийском соборе в Киеве в воскресенье, 3 февраля.

Контекст

Получением томоса об автокефалии торжественная часть создания Православной церкви Украины завершена. Впереди многолетний бюрократический процесс и, возможно, судебные тяжбы. (12.01.2019)

В церковном споре с Киевом Москва нагнетает раскол мирового православия. Церковную тему использует и украинский президент. О верующих речь идет в последнюю очередь, считает Евгений Тейзе. (15.01.2019)

Ее посетили предстоятели украинских православных церквей Канады и США. На церемонии присутствовали также президент Украины Петр Порошенко и некоторые члены правительства.

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины (ПЦУ) и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Она не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим. В конце января министерство культуры обязало целый ряд религиозных объединений, включая УПЦ МП, в течение трех месяцев изменить устав, указав в своем названии принадлежность к религиозным организациям в России, и зарегистрироваться

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  • Объединительный поместный собор в Украине

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    В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

  • Демонстрация в Киеве у Софийского собора

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    Тысячи верующих со всей Украины

    На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

    Как в Украине объединили православных

    Решение Вселенского патриархата

    Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

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    РПЦ разорвала отношения с Константинополем

    Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

    Автор: Ольга Мищенко


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13:13 мин

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет РПЦ и ничего не имеем против

Контекст

Как в Украине объединили православных

На объединительном поместном соборе в конце 2018 года был избран глава новой автокефальной православной церкви Украины и утвержден ее устав. (15.12.2018)  

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