 Мирянам РПЦ разрешили причащаться на Афоне | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2018

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Россия

Мирянам РПЦ разрешили причащаться на Афоне

Позиция патриарха Кирилла показывает, что РПЦ считает монастырь Святого Пантелеимона на Афоне русским, заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Монастырь Святого Пантелеимона на Афоне (фото из архива)

Монастырь Святого Пантелеимона на Афоне (фото из архива)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разрешил верующим мирянам Русской православной церкви (РПЦ) причащаться в монастыре Святого Пантелеимона на Афоне. Об этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил в пятницу, 28 декабря.

По его мнению, позиция Кирилла показывает, что РПЦ воспринимает монастырь как русский. Он "строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, там богослужение совершается на славянском языке", добавил Иларион. При этом монастырь Святого Пантелеимона "принадлежит Константинопольской церкви", отметил митрополит Волоколамский.

Контекст

В ответ на подготовку автокефалии православной церкви в Украине РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. DW разбиралась, к чему это приведет на практике. (16.10.2018)

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15 октября 2018 года РПЦ объявила о полном разрыве эвхаристического общения с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине. Одним из последствий разрыва отношений с Константинополем станет запрет для православных россиян молиться на Афоне, заявил в тот же день пресс-секретарь патриарха Кирилла.

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Появление объединенной православной церкви должно положить конец церковному расколу в стране. Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.

6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос (указ) об автокефалии православной церкви Украины избранному на объединительном соборе предстоятелю.

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  • Объединительнй собор в Украине

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    В объединительном соборе принимали участие 192 делегата. Заседание проходило в закрытом режиме, без представителей СМИ.

  • митинг около Софийского собора в Киеве

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    Независимая и равноправная

    Украинская церковь стала автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

  • Объединительный поместный собор в Украине

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    "Большой государственный вопрос"

    В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

  • Демонстрация в Киеве у Софийского собора

    Как в Украине объединили православных

    Тысячи верующих со всей Украины

    На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

    Как в Украине объединили православных

    Решение Вселенского патриархата

    Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

    Как в Украине объединили православных

    РПЦ разорвала отношения с Константинополем

    Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

    Автор: Ольга Мищенко


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На объединительном поместном соборе в конце 2018 года был избран глава новой автокефальной православной церкви Украины и утвержден ее устав. (15.12.2018)  

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