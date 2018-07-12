 Минэнерго Украины предпочло ядерную корпорацию КНР ″Росатому″ | Новости из Германии об Украине | DW | 11.07.2018

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Украина

Минэнерго Украины предпочло ядерную корпорацию КНР "Росатому"

Корпорация CNEIC готова войти в проект совместного предприятия по производству ядерного топлива на Украине. Гройсман запретил членам кабмина Украины переговоры с представителями РФ в обход МИД.

Запорожская АЭС в Украине

Запорожская АЭС в Украине

Руководство китайской China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) в июне этого года предложило Киеву провести трехсторонние переговоры с участием российской стороны о выкупе национальной ядерной корпорацией КНР доли акций холдинга ОАО "ТВЭЛ", входящего в состав "Росатома", в проекте по созданию в Украине производства тепловыделяющих элементов. Об этом во вторник, 10 июля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Заявление было обнародовано вскоре после появления публикации украинского издания "Экономическая правда", утверждавшего, что Минэнерго Украины и "Росатом" обсуждали встречу на нейтральной территории якобы "с целью возобновления ряда совместных проектов".

Переговоры планировались в июле в Брюсселе

В украинском энергетическом ведомстве обозначили круг вопросов, которые, предположительно, могли быть затронуты на встрече в Брюсселе c 9 по 12 июля: "В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций ОАО "ТВЭЛ" и определения первоочередных шагов сотрудничества".

Предполагалось, что китайская сторона приобретет акции российского предприятия в полном объеме и обеспечит полноценное финансирование проекта. Минэнерго Украины, в частности, надеялось, что ему удастся вернуть часть средств, выделенных на изготовление нестандартного оборудования. Речь идет о сумме в 5,2 млн долларов.

Гройсман запретил диалог с РФ в обход МИД

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил, что никто из членов правительства не имеет права по собственной инициативе вести переговоры с представителями России в обход МИД страны. "Ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них напали, а они на нас", - подчеркнул премьер. "Но они об этом еще долго будут жалеть", - добавил он.

Проект по строительству в Украине совместного предприятия по производству ядерного топлива был утвержден правительством в Киеве в 2010 году. Партнером украинской стороны почти в равных долях должно было выступить ОАО "ТВЭЛ", входящее в состав "Росатома". Общая стоимость проекта на то время оценивалась в 450 млн долларов.

В середине 2015 года, в период активной фазы военного противостояния в Донбассе, в Киеве было принято официальное решение о прекращении реализации этого проекта. В 2015-2016 годах Министерство энергетики Украины провело переговоры с возможными инвесторами, в частности, с CNEIC, которая согласилась на создание совместного производства.

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  • Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента

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    Под верхушкой арки уже смонтированы подкрановые балки. На них будет установлена система кранов, с помощью которых разберут конструкцию старого "укрытия". А в далекой перспективе из разрушенного реактора с помощью этих кранов будут изымать остатки ядерного топлива и радиоактивные осколки.

  • Арка рассчитана на 100 лет

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  • Старую вентиляционную трубу в конце 2013 года демонтируют

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

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    Старая вентиляционная труба (слева) находится в аварийном состоянии. Кроме того, после достройки саркофага она мешала бы поставить арку над четвертым реактором. Поэтому старую трубу в конце 2013 года демонтируют. Возле нее уже установлена труба пониже.

  • На объекте работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    "Вавилонское" строительство

    В строительных работах, включая смежное производство, задействованы почти две тысячи человек. Здесь работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран.

  • В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Мозговой центр

    В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов. На них возложена ответственная работа - поднятие арки. Каждую секцию строят в четыре этапа. Конструкции массой в тысячи тонн поднимают с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов. Они размещены на десяти подъемных 45-метровых башнях.

  • Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Обшивка из Германии

    Сверхпрочную обшивку из нержавеющей стали для арки производят по технологии и на оборудовании немецкой фирмы Kalzip. Специалисты из Германии обычно разрабатывают крыши для масштабных нестандартных сооружений, прежде всего, спортивных арен. Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным.

  • Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Бетонный завод

    Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы. Производство стальных конструкций, алюминиевой обшивки и бетона вынесли за пределы зоны повышенного радиационного загрязнения.

  • Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особая стройплощадка

    Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов. Но от выбросов радиации не застрахован никто. Поэтому у каждого есть респиратор.

  • Особая опасность летом - пыль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Опасная пыль

    Особая опасность летом - пыль. В ней могут содержаться радиоактивные частицы. Чтобы уменьшить риск, монтажную площадку в сухую погоду регулярно поливают.

  • На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Радиационный контроль

    На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль. Максимальная доза облучения для строителей, работающих в наиболее загрязненной зоне возле объекта "укрытие", составляет 100 микрозиверт в день (или 14 000 в год). Это в 350 раз больше, чем получает в среднем житель, проживающий рядом с АЭС.

    Автор: Евгений Тейзе, Мария Рюттингер


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Ссылки в интернете

Заявление Минэнерго Украины

Заявление Минэнерго Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

После катастрофы: как живет в Германии 87-летняя ликвидатор аварии на ЧАЭС  

Авария на Запорожской АЭС на Украине  

Чернобыльская угроза: Германия поможет проекту "Укрытие"  

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