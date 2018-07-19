Минтруд пообещал россиянам пенсию в 40% среднего заработка

Депутаты Госдумы в четверг, 19 июля, ратифицировали в первом чтении международную конвенцию "О минимальных нормах социального обеспечения". Эта конвенция предусматривает, в частности, что средняя страховая пенсия должна составлять 40 процентов от среднего заработка. Правда, судя по подсчетам правительства, это не приведет к существенному повышению пенсионных выплат в России.

Замминистра труда Андрей Пудов заявил, что государство сможет обеспечить выполнение условий конвенции после того, как будет повышен пенсионный возраст. При этом он уточнил, что будет существовать "потолок" для расчета пенсий, который соответствует ежемесячной зарплате работника примерно в 85 тысяч рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия будет составлять около 34 тысяч рублей.

Однако для расчета пенсий будет браться зарплата не на последнем месте работы, а в течение всей жизни. В среднем по стране, этот показатель составляет 40 тысяч рублей, и это значит, что средняя пенсия после ратификации конвенции будет около 16 тысяч рублей.

На начало 2018 года средняя пенсия российского пенсионера составляла около 13 тысяч рублей, и правительство обещало ежемесячную прибавку в тысячу рублей после повышения пенсионного возраста.

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