 Минобороны РФ опубликовало имена погибших в Баренцевом море | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2019

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Россия

Минобороны РФ опубликовало имена погибших в Баренцевом море

Минобороны РФ назвало имена 14 офицеров, погибших при пожаре на секретной подлодке в Баренцевом море.

Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ в среду, 3 июля, опубликовало имена 14 погибших членов экипажа глубоководного аппарата "Лошарик", на борту которого 1 июля случился пожар. 

Погибшими числятся: Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России; Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России; Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга; Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга; Константин Иванов, капитан 1-го ранга; Денис Опарин, капитан 1-го ранга; Константин Сомов, капитан 1-го ранга; Александр Авдонин, капитан 2-го ранга; Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга; Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга; Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга; Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга; Михаил Дубков, капитан-лейтенант; Александр Васильев, подполковник медицинской службы.

Контекст

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При пожаре на глубоководном аппарате "Лошарик" погибли 14 человек, остальных удалось спасти, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. (03.07.2019)

По данным СМИ, все погибшие были приписаны к воинской части 45707, расположенной в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга.

Кремль назвал информацию о "Лошарике" секретной

1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. По официальным данным, возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна, военные погибли в результате отравления продуктами горения. 

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о типе глубоководного аппарата и характере задач не будет разглашаться в интересах госбезопасности.

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