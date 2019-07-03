Минобороны РФ опубликовало имена погибших в Баренцевом море

Министерство обороны РФ в среду, 3 июля, опубликовало имена 14 погибших членов экипажа глубоководного аппарата "Лошарик", на борту которого 1 июля случился пожар.

Погибшими числятся: Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России; Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России; Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга; Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга; Константин Иванов, капитан 1-го ранга; Денис Опарин, капитан 1-го ранга; Константин Сомов, капитан 1-го ранга; Александр Авдонин, капитан 2-го ранга; Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга; Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга; Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга; Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга; Михаил Дубков, капитан-лейтенант; Александр Васильев, подполковник медицинской службы.

По данным СМИ, все погибшие были приписаны к воинской части 45707, расположенной в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга.

Кремль назвал информацию о "Лошарике" секретной

1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. По официальным данным, возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна, военные погибли в результате отравления продуктами горения.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о типе глубоководного аппарата и характере задач не будет разглашаться в интересах госбезопасности.

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