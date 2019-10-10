 Министр обороны ФРГ подтвердила интерес Берлина к ″Северному потоку-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 11.10.2019

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Европа

Министр обороны ФРГ подтвердила интерес Берлина к "Северному потоку-2"

Строительство газопровода не может быть прекращено, заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Риге. Ее латвийский коллега Артис Пабрикс в ответ призвал ЕС к единой позиции по вопросу "Северного потока-2".

Артис Пабрикс и Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Риге

Артис Пабрикс и Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Риге

Строительство газопровода "Северный поток-2" на нынешней стадии не может быть прекращено. Об этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила на встрече с главой Минобороны Латвии Артисом Пабриксом в Риге в пятницу, 11 октября. Этот "сложный проект" важен для энергетической политики ФРГ, добавила министр, особо выделив его значимость для гарантии поставок энергии и обеспечения разнообразия энергоносителей.

Ее латвийский коллега призвал Евросоюз к единой позиции по этому вопросу. По словам Пабрикса, можно прокладывать новые трубопроводы, но нельзя говорить о дополнительной энергетической безопасности, если с ними работает один и тот же поставщик.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Большинство стран, через территориальные воды которых проходит "Северный поток-2" (Финляндия, Швеция, Германия) предоставили разрешение на прокладку труб. Дания - последняя страна, которая должна одобрить строительство для своевременного завершения проекта.

Контекст

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

В Балтийское море вернулся воссозданный 2-й флот ВМС США, известный во времена холодной войны. Под его руководством НАТО проводят маневры Baltops. Россия в ответ - проводит свои. (14.06.2019)

Дания, Латвия и Эстония открыли новую штаб-квартиру для многонациональных войск в Адажи под Ригой. Эти страны хотели бы в будущем включить это подразделение в структуру НАТО. (08.03.2019)

США и ряд европейских стран выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

Берлин заверил Ригу в поддержке в сфере безопасности

Кроме того, Крамп-Карренбауэр пообещала Латвии дальнейшую поддержку в области безопасности. Рига может положиться на Германию в качестве союзника по НАТО, подчеркнула министр. В свою очередь, глава латвийского Минобороны упомянул воздушную оборону и защиту побережья, говоря о поддержке со стороны союзника по Североатлантическому альянсу. По словам Пабрикса, собственных средств Латвии недостаточно для ее защиты.

Накануне Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе.

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    Автор: Андрей Гурков


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