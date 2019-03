Министры кабинета Терезы Мэй могут готовить ее отставку

Целый ряд британских СМИ опубликовал в ночь на воскресенье, 24 марта, материалы, в которых утверждается, что министры кабинета Терезы Мэй собираются добиться ее отставки, чтобы "спасти "Брекзит". Соответствующие материалы разместили на своих сайтах The Sunday Times, The Telegraph и The Daily Mail.

Так, по версии политического редактора The Sunday Times Тима Шипмана, речь идет о "полноценном заговоре", в котором участвуют минимум 11 членов правительства.

Передовица The Sunday Times

"Конец близок. Она оставит свой пост через 10 дней", - цитирует журналист одного из этих министров. Беседа с Мэй запланирована на понедельник, 25 марта.

Должность Мэй на переходный период может занять глава секретариата кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон. В числе других претендентов называются министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант, пишет Тим Шипман.

"Передать контроль за "Брекзитом"

The Telegraph в свою очередь отмечает, что все увеличивающееся число политиков из Консервативной партии Великобритании "как в частном порядке, так и публично" заявляют, что Тереза Мэй должна "покинуть Даунинг-стрит или, как минимум, передать контроль за "Брекзитом" членам своего кабинета.

Несколько парламентариев-консерваторов в свою очередь оставили в соцсетях записи с требованиями отставки премьера. "Она сделала все, что могла. Тем не менее страна охвачена гневом. Все чувствуют себя обманутыми", - написал в Twitter член Консервативной партии Джордж Фриман.

Ранее 23 марта порядка 1 млн противников "Брекзита" вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя провести повторный референдум.

Акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер "Либеральных демократов" Винсент Кейбл.

____________

Смотрите также:

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй пережила второй вотум недоверия После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС 25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй за мягкий вариант "Брекзит" Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Несогласные ушли в отставку Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело МИД возглавил противник Brexit На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Что такое мягкий "Брекзит" Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело В Брюсселе приветствуют решение Лондона Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Историческое решение Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит" Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Столичный взгляд Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Молодые британцы против "Брекзит" 75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит". Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская