 Министры кабинета Терезы Мэй могут готовить ее отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2019

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Европа

Министры кабинета Терезы Мэй могут готовить ее отставку

По версии политического редактора The Sunday Times Тима Шипмана, готовится "полноценный заговор" против Мэй. Целый ряд британских СМИ отмечает, что давление на премьера достигло пика.

Массовая акция протеста против Брекзита в Лондоне

Целый ряд британских СМИ опубликовал в ночь на воскресенье, 24 марта, материалы, в которых утверждается, что министры кабинета Терезы Мэй собираются добиться ее отставки, чтобы "спасти "Брекзит". Соответствующие материалы разместили на своих сайтах The Sunday Times, The Telegraph и The Daily Mail.

Так, по версии политического редактора The Sunday Times Тима Шипмана, речь идет о "полноценном заговоре", в котором участвуют минимум 11 членов правительства.

Передовица The Sunday Times

Передовица The Sunday Times

"Конец близок. Она оставит свой пост через 10 дней", - цитирует журналист одного из этих министров. Беседа с Мэй запланирована на понедельник, 25 марта.

Должность Мэй на переходный период может занять глава секретариата кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон. В числе других претендентов называются министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант, пишет Тим Шипман.

Контекст

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"Передать контроль за "Брекзитом"

The Telegraph в свою очередь отмечает, что все увеличивающееся число политиков из Консервативной партии Великобритании "как в частном порядке, так и публично" заявляют, что Тереза Мэй должна "покинуть Даунинг-стрит или, как минимум, передать контроль за "Брекзитом" членам своего кабинета.

Несколько парламентариев-консерваторов в свою очередь оставили в соцсетях записи с требованиями отставки премьера. "Она сделала все, что могла. Тем не менее страна охвачена гневом. Все чувствуют себя обманутыми", - написал в Twitter член Консервативной партии Джордж Фриман.

Ранее 23 марта порядка 1 млн противников "Брекзита" вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя провести повторный референдум.

Акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер "Либеральных демократов" Винсент Кейбл. 

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

The Sunday Times

The Telegraph

The Daily Mail

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости  

Быть или не быть "Брекзиту" через неделю?  

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