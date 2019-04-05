 Минздрав Германии предлагает штрафовать антипрививочников | Новости из Германии о Германии | DW | 05.05.2019

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Германия

Минздрав Германии предлагает штрафовать антипрививочников

Йенс Шпан хочет штрафовать на 2,5 тысячи евро родителей, которые не вакцинируют детей. Министр также выступил за то, чтобы не допускать непривитых детей в детские сады.

Вакцина от кори

Вакцина от кори

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) разработал законопроект, в котором предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тысячи евро, а также не допускать непривитых детей в детские сады. "Мы хотим защитить всех детей от заражения корью", - сказал Шпан газете Bild am Sonntag, которая вышла в воскресенье, 5 мая.

Контекст

Вирус кори быстро распространяется в Украине, ее неконтролируемых вспышек опасаются в РФ и ФРГ. Почему ВОЗ не удалось ликвидировать корь и что нужно, чтобы ее победить, - в материале DW. (27.03.2019)

Критически низкий уровень вакцинации детей привел к вспышке полиомиелита на Украине, которая вскрыла целый пласт социальных и политических проблем. Подробнее о них - в материале DW. (09.09.2015)

"Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок. - Ред.)", - говорит министр здравоохранения Германии. По его словам, родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.

По данным Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut), от кори в Германии привиты 93 процента детей. Йенс Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95 процентов.

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    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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