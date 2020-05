Микроорганизмы решат проблему переработки миллионов тонн пластика?

Около 100 000 различных микроорганизмов исследовали ученые Университета Портсмута, но нашли то, что искали, в куче опавшей листвы. Описанный учеными в специализированном журнале Nature мутировавший фермент бактерии способен разложить на мелкие частицы полиэтилентерефталат, так называемый ПЭТ, в течение всего нескольких часов. За 10 часов он может справиться почти с тонной старых пластиковых бутылок, расщепив на составные части 90 процентов из них.

Решение глобальной проблемы утилизации мусора

Давно существует надежда на то, что микроорганизмы в ближайшем будущем способны решить проблему пластикового мусора. До сегодняшнего дня эффективная утилизация пластика остается мифом. Каждый год по всему миру производится 359 млн тонн пластика, 150-200 млн из которых затем оказываются на мусорных полигонах. Около 70 млн из них - из полиэтилентерефталата, самого распространенного вида пластика. ПЭТ в его чистом виде используют в пищевой индустрии. Из него изготавливают бутылки, фольгу, упаковку для продуктов питания. Кроме того, из прочного и не мнущегося полиэстера производят текстильное волокно.

Пластиковый мусор - одна из угроз для окружающей среды

Но проблема в том, что ПЭТ практически невозможно использовать как вторсырье. В ходе термомеханических процессов материал теряет свои основные характеристики, и из него можно делать лишь дешевое сырье для изготовления коврового покрытия.

Японские ученые из Института технологий в Киото в 2016 году обнаружили, что определенные микроорганизмы могут разлагать пластик. Они провели исследование сточных вод на одной из станций по утилизации бутылок из полиэтилентерефталата и нашли в них бактерию ideonela sakaisensis 201-F6.

Считается, что два неизвестных фермента этой бактерии отвечают за естественный процесс разложения. Первый из них - ISF 6_4831 - превращает ПЭТ в промежуточный продукт, а второй - ISF6_0224 - разлагает его дальше так, что в конце остается лишь безвредная терефталевая кислота и гликоль.

Поскольку процесс разложения длится более года, ученые из Университета Портсмута и из лаборатории возобновляемых источников энергии продолжили исследование, в ходе которого случайно обнаружили новый фермент, который разлагает пластик значительно быстрее. Результаты этого исследования были представлены в специализированном издании Proceedings of the American Academy of Scienses (PNAS).

Немцы обнаружили бактерию, расщепляющую полиуретан

Уже давно известно, что определенные виды грибков могут расщеплять не только ПЭТ, но полиуретан. Из него ежегодно производится миллионы тонн различного сырья и материалов. Полиуретан используется, например, для производства строительных материалов, кухонных мочалок, памперсов, спортивной обуви и многого другого.

Продукты из полиуретана

Мусор из полиуретана обычно не используют как вторсырье, а сжигают. Но в процессе горения выделяются ядовитые, способные вызывать онкологические заболевания химические вещества, которые убивают большинство бактерий.

Правда, как выяснили ученые, одному виду бактерий, который был обнаружен на мусорном полигоне и в марте был представлен учеными Центра по исследованию проблем окружающей среды имени Гельмгольца (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ) в Лейпциге, это не грозит. Это вид бактерий происходит из штамма Pseudomonas и способен выживать при самых высоких температурах и в кислой среде.

Бактерии могут легче, чем грибки, применяться в индустрии. Но, по оценкам Хермана Хиппера (Hermann Hipper) из Центра Гельмгольца, может пройти еще 10 лет, пока человечество начнет использовать бактерии и их ферменты в своих целях. Пока же важно с их помощью уменьшить количество пластикового мусора, который сложно утилизировать, и уменьшить тем самым вред, наносимый окружающей среде.

Из недавно обнаруженных ферментов бактерий уже сейчас может извлечь выгоду французское предприятие Carbios, которое много лет интенсивно занимается переработкой и утилизацией ПЭТ материала.

Предприятие в течение пяти лет намеревается в промышленных масштабах использовать новое открытие. Несмотря на то, что пластиковые бутылки необходимо будет резать на части и затем проводить термообработку перед тем, как запускать процесс ферментизации. Тем не менее новая технология все равно очень выгодная, поскольку не ведет к высоким расходам, подчеркивает заместитель главы Carbios Мартин Штефан. Между тем финансово поддержать разработки компании уже согласились такие крупные предприятия, как Pepsi и Loreal.

Смотрите также:

В каких продуктах есть микропластик Пластмасса загрязняет не только моря и океаны - практически невидимые микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83% этих образцов американские ученые обнаружили микропластик.

В каких продуктах есть микропластик Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Он образуется, например, при езде на машине, при стирке белья или в процессе распада пластиковых отходов. Микропластик используют и в виде компонента при изготовлении различных продуктов. Вот несколько примеров...

В каких продуктах есть микропластик Пластиковые крупинки синего цвета многие производители добавляют в зубную пасту. Зачем? Такие микрошарики помогают чистить зубы более эффективно, утверждают специалисты. Затем микрочастицы пластика вместе с другими отходами оказываются в море, легко "просачиваясь" через очистительные фильтры.

В каких продуктах есть микропластик Микроскопические гранулы пластмассы добавляются в шампунь, гель для душа, пилинг, крем для лица или лак для волос. Об этом потребители зачастую даже и не догадываются. Вред для экологии огромный. Великобритания уже отказалась от таких продуктов. В Швеции запрет вступит в силу в июле. Экологи в Германии активно требуют того же.

В каких продуктах есть микропластик Наибольшее количество микропластика попадает в окружающую среду из синтетических тканей. В около 60% одежды содержатся искусственные волокна. А количество вещей из дешевой синтетики неуклонно растет. Микрочастицы полимеров вымываются при стирке. Таким образом, согласно проведенному в ЕС исследованию, ежегодно около 30 тысяч тонн микропластика попадает в воду.

В каких продуктах есть микропластик Изнашиваясь, пластмасса распадается на мельчайшие частицы, то есть на микропластик. Львиную долю таких отходов, попадающих в море, образуют синтетическая одежда, автошины, городская пыль и дорожная разметка. Высвобождающий токсины микропластик оказывается в желудках обитателей морей, в том числе рыбы и морепродуктов, а затем и в наших тарелках.

В каких продуктах есть микропластик Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.

В каких продуктах есть микропластик Пластиковой экспансии подвержены все - и люди и животные. И никто пока не знает, чем это может обернуться для человечества. Животные, принимая микропластик за планктон, гибнут от голода. Какой вред он наносит здоровью человека, ученые еще не выяснили. Ясно лишь одно: микропластик попадает в желудки уже регулярно.

В каких продуктах есть микропластик Пластмасса - материал дешевый, в изготовлении прост, в быту находит широкое применение. А пока политики рассуждают, как сократить производство пластмассы, экологи призывают каждого пересмотреть собственное отношение к использованию пластиковых сумок, одноразовой посуды или косметики. И начать действовать прямо сейчас. Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер