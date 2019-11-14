МИД Чехии вызвал посла РФ из-за внесения организации "Человек в беде" в список нежелательных

МИД Чехии вызвал для объяснений российского посла Александра Змеевского после включения в России в список нежелательных чешской некоммерческой организации "Человек в беде". Об этом сказано в сообщении на сайте МИДа, опубликованном в четверг, 14 ноября.

Во время встречи представители чешского внешнеполитического ведомства попросили посла объяснить причины внесения организации в список нежелательных. В МИДе отметили, что "Человек в беде" занимается гуманитарными вопросами, деятельностью в сфере образования и прав человека. Змеевский ответил, что проинформирует Москву о мнении властей Чехии.

Запрет организации и права человека в России

Ранее глава МИД Томаш Петржичек назвал абсурдным возможный запрет "Человека в беде" в России. "Это уважаемая организация, которая обеспечивает поддержку прав человека и демократии в мире. Запрет ее деятельности свидетельствует о состоянии с правами человека в стране", - написал Петржичек в своем Twitter.

Минюст России внес организацию в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, 12 ноября. В ведомстве не стали называть причины.

На сайте организации "Человек в беде" указано, что она существует с 1992 года и занимается предоставлением гуманитарной помощи нуждающимся в "критических регионах" более чем в 30 странах.

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