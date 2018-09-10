МИД ФРГ прокомментировал слухи об участии бундсвера в ударах по Сирии

В Берлине со сдержанностью и скепсисом прокомментировали сообщения о возможном участии бундесвера в операции против сирийского режима, если тот совершит химатаку на повстанцев. Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) "не станет ни в правительстве, ни в парламенте голосовать за участие Германии в войне в Сирии", заявила председатель СДПГ Андреа Налес (Andera Nahles) в понедельник, 10 сентября.

Социал-демократы поддерживают усилия главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) "по предотвращению гуманитарной катастрофы путем переговоров, прежде всего, с Турцией и Россией", продолжила Налес. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства заявил, что "правительство будет действовать в соответствии с Основным законом ФРГ и международным правом".

Согласно Основному закону ФРГ, участие бундесвера в военных операциях за границей возможно только в рамках таких обеспечивающих коллективную безопасность структур, как ООН, НАТО или Евросоюз.

Bild: ФРГ пригласили в "военный альянс против Асада"

Накануне вечером газета Bild сообщила, что германское Минобороны рассматривает возможность участия в "военном альянсе" США, Франции и Великобритании, которые совместно нанесли воздушные удары по Сирии в апреле 2018 года. Атака стала ответом на предполагаемое применение сирийской армией химического оружия в регионе Восточная Гута под Дамаском. Тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) исключила участие бундесвера в операции, но в то же время выразила поддержку действиям западных союзников.

После этого, как утверждает Bild, США обратились в ведомство канцлера с предложением присоединиться к "военному альянсу против Асада". Чтобы обсудить это, в конце августа - начале сентября в Минобороны ФРГ встретились высокопоставленные представители этого ведомства, в том числе его глава Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также Пентагона.

Среди обсуждаемых вариантов - разведывательные полеты самолетов бундесвера перед нанесением ударов, анализ их последствий, а также непосредственное участие в налетах немецких боевых самолетов, утверждают журналисты. На запрос Bild в Минобороны и МИД ФРГ ответили, что "ситуация в Сирии вызывает повышенную тревогу", в связи с чем "мы поддерживаем тесный контакт с нашими американскими союзниками и европейскими партнерами". "На всех уровнях мы постоянно обмениваемся информацией о сложившейся ситуации, возможных сценариях ее развития, а также вариантах совместных действий", - отметили в ведомствах.

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