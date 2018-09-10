 МИД ФРГ прокомментировал слухи об участии бундсвера в ударах по Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 10.09.2018

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Германия

МИД ФРГ прокомментировал слухи об участии бундсвера в ударах по Сирии

Минобороны ФРГ не исключает участие в "военном альянсе против Асада", пишет Bild. В ответ Мас напомнил, что Берлин руководствуется Основным законом ФРГ и международным правом.

Ракетный удар США по Дамаску, 14 апреля 2018 года

Ракетный удар США по Дамаску, 14 апреля 2018 года

В Берлине со сдержанностью и скепсисом прокомментировали сообщения о возможном участии бундесвера в операции против сирийского режима, если тот совершит химатаку на повстанцев. Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) "не станет ни в правительстве, ни в парламенте голосовать за участие Германии в войне в Сирии", заявила председатель СДПГ Андреа Налес (Andera Nahles) в понедельник, 10 сентября.

Социал-демократы поддерживают усилия главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) "по предотвращению гуманитарной катастрофы путем переговоров, прежде всего, с Турцией и Россией", продолжила Налес. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства заявил, что "правительство будет действовать в соответствии с Основным законом ФРГ и международным правом".

Согласно Основному закону ФРГ, участие бундесвера в военных операциях за границей возможно только в рамках таких обеспечивающих коллективную безопасность структур, как ООН, НАТО или Евросоюз.

Bild: ФРГ пригласили в "военный альянс против Асада"

Накануне вечером газета Bild сообщила, что германское Минобороны рассматривает возможность участия в "военном альянсе" США, Франции и Великобритании, которые совместно нанесли воздушные удары по Сирии в апреле 2018 года. Атака стала ответом на предполагаемое применение сирийской армией химического оружия в регионе Восточная Гута под Дамаском. Тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) исключила участие бундесвера в операции, но в то же время выразила поддержку действиям западных союзников.

Контекст

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После этого, как утверждает Bild, США обратились в ведомство канцлера с предложением присоединиться к "военному альянсу против Асада". Чтобы обсудить это, в конце августа - начале сентября в Минобороны ФРГ встретились высокопоставленные представители этого ведомства, в том числе его глава Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также Пентагона.     

Среди обсуждаемых вариантов - разведывательные полеты самолетов бундесвера перед нанесением ударов, анализ их последствий, а также непосредственное участие в налетах немецких боевых самолетов, утверждают журналисты. На запрос Bild в Минобороны и МИД ФРГ ответили, что "ситуация в Сирии вызывает повышенную тревогу", в связи с чем "мы поддерживаем тесный контакт с нашими американскими союзниками и европейскими партнерами". "На всех уровнях мы постоянно обмениваемся информацией о сложившейся ситуации, возможных сценариях ее развития, а также вариантах совместных действий", - отметили в ведомствах.    

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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  • Тереза Мэй

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  • сирийский истребитель

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  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

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    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

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    Автор: Ольга Мищенко


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Пентагон о ракетных ударах по Сирии

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Bild: ФРГ может принять участие в воздушных ударах по Сирии

Аудио- и видеофайлы по теме

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Удары по Сирии: как это было  

Тереза Мэй об ударе по Сирии  

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