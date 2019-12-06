 МИД ФРГ потребовал от Москвы готовности идти навстречу Киеву | Новости из Германии о Германии | DW | 08.12.2019

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Германия

МИД ФРГ потребовал от Москвы готовности идти навстречу Киеву

Заявление Хайко Маса сделано в преддверии саммита в "нормандском формате" в Париже.

Хайко Мас

Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины. Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 8 декабря.

Комментарий Маса обнародован в преддверии встречи в "нормандском формате", в рамках которой Германия, Россия, Украина и Франция 9 декабря в Париже будут обсуждать пути мирного разрешения конфликта в Донбассе.

"После нескольких лет бездействия президент (Украины Владимир. - Ред.) Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - подчеркнул министр.

Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны, уверен глава МИД. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия, предупредил Мас. "С этой целью мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию", - добавил он.

О политических разногласиях Москвы и Берлина

Германский министр напомнил о политических разногласиях, возникших у РФ и ФРГ в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в немецкой столице и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование по этому делу. "Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, в понедельник (9 декабря. - Ред.) речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - пообещал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) перед началом саммита в "нормандском формате" проведет индивидуальные встречи с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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По данным агентства dpa, речь на встрече с российским лидером может пойти о недавнем дипломатическом кризисе между Москвой и Берлином.

В связи с отсутствием активной помощи РФ в расследовании убийства Хангошвили МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Россия пообещала принять зеркальные меры, но пока не сделала этого.

Меркель поддержала решение о высылке дипломатов. При этом она выразила надежду на то, что скандал вокруг убийства Хангошвили не окажет негативного влияния на саммит в Париже.

Застрелен в центре Берлина

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого  Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства 4 декабря взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.

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    Автор: Ирина Шпаковская


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