МИД ФРГ готов на очередную отсрочку по "Брекзиту"

Германия дала понять, что на определенных условиях готова предоставить Лондону еще одну очередную отсрочку в вопросе выхода из Евросоюза. "Если Великобритания обратится с просьбой о продлении (срока, необходимого для подготовки "Брекзита" - Ред.), мы рассмотрим ее в конструктивном ключе", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), чьи слова в воскресенье, 29 сентября, приводит Welt am Sonntag. "У нас есть четкая цель - достичь единого мнения с Великобританией (по этому вопросу - Ред.)", - добавил Мас. При этом, по его словам, ясно, что отсрочка сверх ранее установленной даты в 31 октября должна сопровождаться "перспективой" дальнейших действий. "Неопределенность - это растущее бремя для нашей экономики и дееспособности ЕС", - сказал немецкий министр.

При этом 27 остальных стран-членов ЕС должны единогласно согласиться удовлетворить запрос британского правительства. Франция уже дала понять, что не считает новую отсрочку по "Брекзиту" правильной мерой, поскольку британское правительство не представляло альтернативных решений.

Ожидается, что Великобритания, согласно решению премьер-министра Бориса Джонсона, покинет ЕС 31 октября, в крайнем случае даже без соглашения, хотя закон обязывает премьер-министра подать заявку на продление срока для "Брекзита", если к 19 октября договор о выходе из Евросоюза не будет ратифицирован. Как Джонсон хочет обойти закон, неясно, отмечает dpa. При "Брекзите" без договора, по мнению экспертов, вероятны крупные потери для британской экономики и других сфер жизнедеятельности. С воскресенья по среду в Манчестере проходит съезд Консервативной партии, в рамках которого ожидаются крупные дискуссии о "Брекзите".

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