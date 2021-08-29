МИД Турецкой Республики

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По словам главы МИД Турции, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году. Чавушоглу обсудил проблему беженцев из Афганистана с главой МИД ФРГ.
В МИД Турции раздражены позицией Байдена и заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.
Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает все, что нужно, сказал глава МИД Турции Чавушоглу. Франция назвала заявление Турции опасным и выразила солидарность с Арменией.
Сближение Израиля и Бахрейна поспособствует притоку инвестиций в экономику, считает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. А президент США Трамп заявил о росте стабильности на Ближнем Востоке.
В результате обстрела турецких военных погибли около 30 человек. В Анкаре состоялось совещание по вопросам безопасности с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция вправе открыть границы для беженцев, поскольку Евросоюз не выполняет свои обязательства по отношению к Анкаре. Об этом накануне визита Ангелы Меркель в Турцию заявил Мевлют Чавушоглу.
Анкара готова рассмотреть вопрос о покупке американских комплексов Patriot в дополнение к С-400 из РФ в случае одобрения сделки Конгрессом и гарантии поставок, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.
Глава МИД Турции заявил, что Россия и курдские формирования не выполняют условия соглашения. А значит военная операция может быть продолжена.
Делегация из России обсудит в Турции вопросы совместного патрулирования турецко-сирийской границы. Армия вытеснит курдов из зоны безопасности в Сирии, если они сами не уйдут оттуда, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.
Глава МИД Турции не исключил, что страна может открыть границы для беженцев, стремящихся в Европу. Мевлют Чавушоглу заявил, что эмбарго на экспорт вооружения в Турцию только укрепит его страну.
В результате авиаударов по городу Мааррату-ан-Нууману в провинции Идлиб, признанной ранее зоной деэскалации, погибли по разным данным от 15 до 20 человек.
В заявлении МИД Турции отмечается, что задержание ее граждан на востоке Ливии силами Хафтара равносильно "бандитизму". В случае отказа от их освобождения подразделения ЛНА станут "законными целями".
Турция предупредила, что не будет закупать зенитные комплексы Patriot, если США заставят ее отказаться от покупки российских С-400. Анкара не потерпит подобного давления со стороны США, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.
Турецкие и российские переговорщики договорились о взаимодействии в Сирии после вывода американских войск.
Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США. По словам главы МИД Турции Чавушоглу, Трамп обещал Турции решить этот вопрос.
Сделка о поставке в Турцию ЗРК С-400 из России закрыта, но в будущем Турция может покупать оборонительные вооружения в США, сказал Мевлют Чавушоглу после встречи с Майком Помпео.
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