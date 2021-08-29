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МИД Турецкой Республики

17.8.2021, Amman, Jordanien, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu gives a joint press conference with his Jordanian counterpart at the foreign ministry headquarters in Amman on August 17, 2021. - Turkey's foreign minister said on August 17 that Ankara was taking a wait-and-see approach about its offer to protect Afghanistan's Kabul airport. Ankara has been talking to Taliban leaders on a range of issues in the past few months, including its offer to protect Kabul airport following the withdrawal of US troops. Turkey relocated its embassy staff to the airport as Taliban forces moved in on the capital over the weekend, and evacuated more than 300 Turkish nationals from Afghanistan the previous day. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Турция отказалась принять новых беженцев из Афганистана 29.08.2021

По словам главы МИД Турции, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году. Чавушоглу обсудил проблему беженцев из Афганистана с главой МИД ФРГ.
May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции 25.04.2021

В МИД Турции раздражены позицией Байдена и заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.
27.09.2020 HANDOUT - 27.09.2020, Aserbaidschan, --: In diesem Bild, das aus vom aserbaidschanischen Verteidigungsministerium am Sonntag, 27. September 2020, veröffentlichten Filmmaterial stammt, schießen aserbaidschanische Soldaten aus einem Mörser auf die Kontaktlinie der selbsternannten Republik Berg-Karabach, Aserbaidschan. Die Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften um die umstrittene separatistische Region Berg-Karabach gingen am Montagmorgen nach dem Ausbruch am Vortag weiter, wobei sich beide Seiten gegenseitig die Schuld für die Wiederaufnahme der Angriffe zuschieben. Foto: Uncredited/Azerbaijan's Defense Ministry/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Турция обещала военную помощь Азербайджану в войне за Карабах 30.09.2020

Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает все, что нужно, сказал глава МИД Турции Чавушоглу. Франция назвала заявление Турции опасным и выразила солидарность с Арменией.
(COMBO) This combination of pictures created on September 11, 2020 shows (L) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chairing the weekly cabinet meeting in Jerusalem on June 28, 2020, and (R) King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain, speaking with another delegate during the 40th Gulf Cooperation Council (GCC) summit held at the Saudi capital Riyadh on December 10, 2019. - US President Donald Trump announced on September 11, 2020 a peace deal between Israel and Bahrain, which becomes the second Arab country to settle with its former foe in just the last few weeks. (Photos by RONEN ZVULUN and Fayez Nureldine / various sources / AFP) (Photo by RONEN ZVULUN,FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

Бахрейн и Израиль устанавливают дипломатические отношения 11.09.2020

Сближение Израиля и Бахрейна поспособствует притоку инвестиций в экономику, считает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. А президент США Трамп заявил о росте стабильности на Ближнем Востоке.
Columns of smoke raise after airstrikes hit town of Saraqeb, in Idlib province, Syria, Thursday, Feb. 27, 2020. Turkey-backed Syrian opposition fighters Thursday retook a strategic northwestern town iof Saraqeb, opposition activists said, and cut off the key highway linking the capital, Damascus, with the northern city of Aleppo, days after the government reopened it for the first time since 2012. (AP Photo/Ghaith Alsayed) |

Анкара обвинила Дамаск в авиаударе по турецким позициям в Идлибе 27.02.2020

В результате обстрела турецких военных погибли около 30 человек. В Анкаре состоялось совещание по вопросам безопасности с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
29.10.2019, Schweiz, Genf: GENEVA, SWITZERLAND - OCTOBER 29, 2019: Turkey's Foreign Minister Mevlut Cavusoglu at a press conference to sum up the ministerial meeting of the Astana troika [Russia, Iran, Turkey] held in the run-up to the first session of the Syrian Constitutional Committee. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Глава МИД Турции обвиняет Евросоюз в нарушении соглашений по беженцам 23.01.2020

Турция вправе открыть границы для беженцев, поскольку Евросоюз не выполняет свои обязательства по отношению к Анкаре. Об этом накануне визита Ангелы Меркель в Турцию заявил Мевлют Чавушоглу.
Russian S-400 anti-aircraft missile launching system is displayed at the exposition field in Kubinka Patriot Park outside Moscow on August 22, 2017 during the first day of the International Military-Technical Forum Army-2017. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Турция готова закупать Patriot из США в дополнение к С-400 из РФ 27.11.2019

Анкара готова рассмотреть вопрос о покупке американских комплексов Patriot в дополнение к С-400 из РФ в случае одобрения сделки Конгрессом и гарантии поставок, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.
23.10.2019 *** Turkey-backed Syrian rebel fighters and Turkish soldiers are seen on top of a building in the border town of Ras al Ain, Syria, October 23, 2019. Ugur Can/Demiroren News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

Турция угрожает возобновить военную операцию в Сирии 19.11.2019

Глава МИД Турции заявил, что Россия и курдские формирования не выполняют условия соглашения. А значит военная операция может быть продолжена.
RAS AL-AYN, SYRIA - OCTOBER 20: Members of PKK, listed as a terrorist organization by Turkey, the U.S. and the EU, and Syrian Kurdish YPG militia, which Turkey regards as a terror group, withdraw from Ras al-Ayn, Syria on October 20, 2019 with their own vehicles and ambulances of The Red Cross after Turkey and U.S. reached an agreement to pause its Operation Peace Spring for 120 hours to allow the withdrawal of PKK and YPG forces from the planned safe zone. Huseyin Nasir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Турция заявила, что не все курды отошли от границы с Сирией 28.10.2019

Делегация из России обсудит в Турции вопросы совместного патрулирования турецко-сирийской границы. Армия вытеснит курдов из зоны безопасности в Сирии, если они сами не уйдут оттуда, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.

Türkei Istanbul, 12.10.2019 DW Interview mit dem türkischen Aussenminister Mevlüt Çavuşoğlu über die Syrien-Offensive der Türkei.

В Анкаре заявили, что эмбарго на экспорт оружия укрепит Турцию 13.10.2019

Глава МИД Турции не исключил, что страна может открыть границы для беженцев, стремящихся в Европу. Мевлют Чавушоглу заявил, что эмбарго на экспорт вооружения в Турцию только укрепит его страну.
This photo provided by the Syrian Civil Defense White Helmets, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, shows Syrian White Helmet civil defense workers search for victims from under the rubble of a destroyed building that hit by Syrian government and Russian airstrikes, in the northern town of Maaret al-Numan, in Idlib province, Syria, Monday, July 22, 2019. Syrian opposition activists say an airstrike on a busy market in a rebel-held town in northwestern Syria has killed at least 16 people. (Syrian Civil Defense White Helmets via AP) |

МИД Турции возложил на Москву ответственность за атаки в Идлибе 22.07.2019

В результате авиаударов по городу Мааррату-ан-Нууману в провинции Идлиб, признанной ранее зоной деэскалации, погибли по разным данным от 15 до 20 человек.

A member of Libyan National Army (LNA), commanded by Khalifa Haftar, is seen as he heads out of Benghazi to reinforce the troops advancing to Tripoli, in Benghazi, Libya April 7, 2019. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Анкара потребовала от ливийского генерала Хафтара освободить граждан Турции 30.06.2019

В заявлении МИД Турции отмечается, что задержание ее граждан на востоке Ливии силами Хафтара равносильно "бандитизму". В случае отказа от их освобождения подразделения ЛНА станут "законными целями".

ASTRAKHAN REGION, RUSSIA. SEPTEMBER 12, 2011. S-400 Triumf anti-aircraft system in action during a joint CIS air defense exercise at Ashuluk military range near the Caspian Sea. Russia, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, and Tajikistan took part in the exercise, with Azerbajan, Turkmenistan, Moldova, Uzbekistan and Ukraine attending as observers. (Photo ITAR-TASS / Dmitry Rogulin) |

Глава МИД Турции предостерег США от давления по поводу покупки российских ЗРК С-400 10.01.2019

Турция предупредила, что не будет закупать зенитные комплексы Patriot, если США заставят ее отказаться от покупки российских С-400. Анкара не потерпит подобного давления со стороны США, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.
29.12.2018 +++ MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 29 : Minister of Foreign Affairs of Turkey, Mevlut Cavusoglu (R) and Minister of Foreign Affairs of Russia, Sergey Lavrov (L) speak to press members after a meeting on the latest developments in Syria on December 29, 2018 in Moscow, Russia. Fatih Aktas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Анкара на переговорах в Москве выступила против "раскола Сирии" 29.12.2018

Турецкие и российские переговорщики договорились о взаимодействии в Сирии после вывода американских войск.
FILE PHOTO: U.S.-based Turkish cleric Fethullah Gulen at his home in Pennsylvania, U.S., July 10, 2017. REUTERS/Charles Mostoller/File Photo

Турция сообщила о готовности США выдать проповедника Гюлена 16.12.2018

Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США. По словам главы МИД Турции Чавушоглу, Трамп обещал Турции решить этот вопрос.

ASTRAKHAN REGION, RUSSIA. SEPTEMBER 12, 2011. S-400 Triumf anti-aircraft system in action during a joint CIS air defense exercise at Ashuluk military range near the Caspian Sea. Russia, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, and Tajikistan took part in the exercise, with Azerbajan, Turkmenistan, Moldova, Uzbekistan and Ukraine attending as observers. (Photo ITAR-TASS / Dmitry Rogulin) |

Глава МИД Турции заявил, что закупку С-400 отменить нельзя 21.11.2018

Сделка о поставке в Турцию ЗРК С-400 из России закрыта, но в будущем Турция может покупать оборонительные вооружения в США, сказал Мевлют Чавушоглу после встречи с Майком Помпео.
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