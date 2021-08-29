МИД Турецкой Республики

В Анкаре заявили, что эмбарго на экспорт оружия укрепит Турцию

Глава МИД Турции не исключил, что страна может открыть границы для беженцев, стремящихся в Европу. Мевлют Чавушоглу заявил, что эмбарго на экспорт вооружения в Турцию только укрепит его страну.