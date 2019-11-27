 МИД РФ хочет расширить действие ″закона Димы Яковлева″ | Новости из Германии о России | DW | 27.11.2019

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Россия

МИД РФ хочет расширить действие "закона Димы Яковлева"

По мнению российского МИДа, "закон Димы Яковлева" можно распространить не только на США, но и на все страны, где якобы нарушаются права россиян. Закон был принят Думой как ответ на "акт Магнитского".

Здание МИД в Москве

Здание МИД в Москве

В министерстве иностранных дел России хотели бы сделать "закон Димы Яковлева" "более универсальным", распространив его действие не только на США, но и на все страны, где якобы нарушаются права россиян. С таким предложением выступил заместитель директора консульского департамента МИД РФ России Руслан Голубовский, сообщает в среду, 27 ноября, агентство "Интерфакс".

Контекст

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"Закон Димы Яковлева", не позволяющий гражданам Соединенных Штатов усыновлять российских детей, запрещает также работать на территории РФ политическим НКО, которые финансируются из США,  а также некоммерческим организациям, чья работа, по мнению властей, представляет угрозу интересам России.

Кроме того, закон запрещает въезжать на территорию РФ представителям судебной власти и спецслужб, участвовавшим в судебном процессе в отношении россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

"Закон Димы Яковлева", принятый Думой 21 декабря 2012 года и подписанный президентом РФ Путиным 28 декабря, стал ответом российских властей на принятие в США "акта Магнитского", вводящего визовые санкции против россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. У "закона Димы Яковлева" есть второе, неофициальное название: его называют "законом подлецов".

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    Автор: Ирина Филатова


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