 МИД РФ осудил идею Берлина ввести санкции за кибератаку на бундестаг | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2020

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Россия

МИД РФ осудил идею Берлина ввести санкции за кибератаку на бундестаг

Замглавы МИД России выразил сожаление, что Берлин выступил в качестве "локомотива очередного витка рестрикций ЕС". Он считает принятие санкций до решение суда несправедливым.

Здание МИД России

Здание МИД России (фото из архива)

Предложение Германии ввести против России европейские санкции за кибератаку на бундестаг - "плохая новость" для германско-российских отношений и международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, считает замглавы МИД РФ Владимир Титов. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс", опубликованном в пятницу, 17 июля.

В Москве "сожалеют, что Берлин выступил в этот раз в качестве застрельщика и локомотива очередного витка рестрикций ЕС" в отношении России, отметил Титов. Он также заявил, что посольство РФ запросило у МИД ФРГ доказательства причастности россиян к кибератаке на бундестаг, но получило только "заверения", что немецкий суд "во всем разберется". "Почему вышеупомянутые санкции инициируются до принятия судебного вердикта?" - продолжил Титов.

Германия предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаку

В июле стало известно, что месяцем ранее правительство Германии предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку, совершенную на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Правительство ФРГ полагает, что к ней причастна российская военная разведслужба - Главное управление Генштаба ВС России (бывшее ГРУ). Федеральная прокуратура Германии 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который "в качестве члена хакерской группы АРТ28, предположительно, руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года".

Правительство ФРГ обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников, сообщило информагентство dpa со ссылкой на копию ответа правительства на запрос фракции Левой партии в парламенте. Если страны ЕС примут предложение Берлина, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки - законодательства, принятого еще в 2017 году.

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    Автор: Ирина Филатова


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Кибершпионаж: зачем хакерам из России атака на Берлин

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