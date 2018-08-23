 МИД РФ обещает ″форсировать работу″ по избавлению от доллара | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2018

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Россия

МИД РФ обещает "форсировать работу" по избавлению от доллара

Россия предпримет меры в ответ на санкции США, заверил Сергей Рябков. По его словам, настал момент, когда РФ должна "избавляться от доллара как средства взаимных расчетов".

Здание МИД РФ в Москве

Здание МИД РФ в Москве

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Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявил заместитель главы МИДа России Сергей Рябков. "Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная панорама", выдержки из которого приводит "Интерфакс" в четверг, 23 августа. Россия должна предпринимать ответные меры, подчеркнул замглавы МИД.

22 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении России за нарушение запрета применения химического оружия. Речь идет о причастности РФ к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Если Москва не предоставит "убедительные гарантии" того, что больше не будет применять химическое оружие, то через 90 дней США введут дополнительные ограничения.

 

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    Автор: Елена Барышева


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