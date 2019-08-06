 Метрополитен Москвы подал иск к организаторам митингов протеста | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2019

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Россия

Метрополитен Москвы подал иск к организаторам митингов протеста

Ответчиками по делу выступают несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгодуму и Алексей Навальный. Это уже четвертая претензия к оппозиционным политикам из-за акций протеста в Москве.

Разгон акции протеста в Москве 10 августа

Разгон акции протеста в Москве 10 августа

ГУП "Московский метрополитен" подал судебный иск к организаторам протестных митингов за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

В Коптевском районном суде Москвы подтвердили, что иск зарегистрирован 21 августа, в настоящее время решается вопрос о его принятии. Ответчиками по делу выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьев и Илья Яшин, а также оппозиционеры Владимир Милов, Алексей Навальный и Олег Степанов. Суть искового заявления пока неясна.

Уже четвертый иск

Это уже четвертая претензия к организаторам протестных митингов в Москве. Ранее иски к оппозиционерам уже подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", которому принадлежит ресторан "Армения". Общая сумму убытков, которую они требуют возместить, составляет около 13 млн рублей.

Контекст

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Ответчиками по этим трем искам названы Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, обвиняемыми проходят 14 человек. 

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    Автор: Григорий Аросев


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