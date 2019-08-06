Метрополитен Москвы подал иск к организаторам митингов протеста

ГУП "Московский метрополитен" подал судебный иск к организаторам протестных митингов за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

В Коптевском районном суде Москвы подтвердили, что иск зарегистрирован 21 августа, в настоящее время решается вопрос о его принятии. Ответчиками по делу выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьев и Илья Яшин, а также оппозиционеры Владимир Милов, Алексей Навальный и Олег Степанов. Суть искового заявления пока неясна.

Уже четвертый иск

Это уже четвертая претензия к организаторам протестных митингов в Москве. Ранее иски к оппозиционерам уже подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", которому принадлежит ресторан "Армения". Общая сумму убытков, которую они требуют возместить, составляет около 13 млн рублей.

Ответчиками по этим трем искам названы Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, обвиняемыми проходят 14 человек.

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