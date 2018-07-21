Месут Озил покидает сборную Германии по футболу

Футболист Месут Озил (Mesut Özil) заявил об уходе из сборной Германии по футболу. "С болью в душе и после длительных размышлений, в виду последних событий я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока меня не покидает ощущение расизма и неуважения", - написал Озил в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 22 июля.

Футболист турецкого происхождения признался, что "раньше носил немецкую спортивную форму с такой гордостью и воодушевлением, но теперь это изменилось". Озил отметил, что всегда делал все для своих соратников по команде, тренеров и "хороших людей в Германии", "но если высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза (DFB) так обращаются со мной, не уважают мои турецкие корни и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, тогда наступает предел". "Расизм никогда, никогда не должен быть приемлем", - заключил футболист.

Скандал вокруг фото с Эрдоганом

Озил, в частности, рассказал, что пытался объяснить главе Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарду Гринделю (Reinhard Grindel), почему сделал совместное фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, из-за которого разгорелся сканадал. Но Гриндель "больше был заинтересован в том, чтобы говорить о своих политических взглядах, и не воспринял всерьез мое мнение", отметил Озил.

Он также заявил, что после чемпионата по футболу в России Гриндель обвинил его в плохом результате сборной ФРГ и снова попросил объяснить свое фото с Эрдоганом. "Я больше не буду служить козлом отпущения для его некомпетентности и неспособности хорошо выполнять свою работу", - написал Озил, подразумевая главу DFB.

Ранее 22 июля Озил написал, что снимок с Эрдоганом "никак не связан с политикой или выборами", а "был знаком уважения к высшей инстанции в стране моей семьи". Это фото было сделано в середине мая, когда Озил и еще один игрок бундестим - Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan) встретились с Эрдоганом во время предвыборной кампании политика. В Германии из-за снимка футболистов стали критиковать. В частности, Гриндель заявил, что "футбол и DFB защищают ценности, которые недостаточно уважает господин Эрдоган", и "поэтому нехорошо, что игроки нашей национальной сборной позволили злоупотреблять собой в предвыборных целях".

Смотрите также:

Провалы на футбольных чемпионатах 1954 год: Венгрия Равных этой блестящей команде тогда не было. На групповом этапе сборная Венгрии обыграла Германию с разгромным счетом 8:3. И в финале в Берне, где команды снова встретились, уже к десятой минуте венгры забили два мяча. А дальше - сенсация! Немцы вырвали победу 3:2, впервые став чемпионами мира по футболу. Они продемонстрировали тогда невиданную волю к победе.

Провалы на футбольных чемпионатах 1966 год: Италия До этого матча его итог ни у кого не вызывал сомнений: конечно же, итальянцы выиграют у Северной Кореи. Но на 39-й минуте кореец Пак Ду Ик (на снимке) забил решающий гол. Так как итальянцы перед этим проиграли и сборной СССР, из группы они не вышли. А КНДР в четвертьфинале даже вела против Португалии 3:0, но гениальный Эйсебиу сумел переломить ход игры - португальцы победили тогда 5:3.

Провалы на футбольных чемпионатах 1970 год: Германия Легендарный полуфинал 1970 года закончился победой итальянцев со счетом 4:3. Немцы лишь на последней минуте основного времени сравняли счет - 1:1, а в дополнительное время обе команды забили пять голов, показав великолепную игру. Франц Бекенбауэр (на снимке) сломал ключицу, но заменить его уже не могли, и ему пришлось доиграть. Это тоже вошло в историю.

Провалы на футбольных чемпионатах 1982 год: Франция Этот матч называют "великим". В полуфинале ЧМ-1982 французы вели против Германии в дополнительное время 3:1. Но на 102-й минуте (!) не игравший с начала из-за травмы и вышедший на замену Карл-Хайнц Румменигге забил невероятный гол (на снимке). Затем немцы сравняли счет и выиграли послематчевые пенальти.

Провалы на футбольных чемпионатах 1986 год: СССР Чемпионат мира в Мексике. Сборная СССР, основу которой составляли футболисты киевского "Динамо", начала лихо: демонстрировала быструю комбинационную игру, много забивала. А вот бельгийцы еле вышли из своей несильной группы. Но в 1/8 финала они оказались сильнее советской команды, несмотря на то, что та дважды вела в счете. Итог - 4:3 в пользу Бельгии, в которой блистал Энцо Шифо (на снимке).

Провалы на футбольных чемпионатах 1994 год: Италия Звезда итальянской команды Роберто Баджо готов провалиться сквозь землю. Он только что не забил решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти в финале ЧМ-1994. Матч Бразилия-Италия закончился со счетом 0:0. Все решали пенальти. И все решил промах Баджо - лучшего бомбардира Европы и мира на тот момент.

Провалы на футбольных чемпионатах 2002 год: Франция Провал сборной Германии на ЧМ в России - не первый случай, когда действующие чемпионы мира даже не выходят из своей группы. В 2002 году, например, такая участь постигла французов. Они проиграли в своей группе Дании и Сенегалу, вничью сыграли с Уругваем. Обладатели Кубка мира бесславно отправились домой, даже не забив ни одного гола!

Провалы на футбольных чемпионатах 2014 год: Бразилия 8 июля стало черным днем бразильского календаря: сборная страны проиграла Германии в полуфинале ЧМ-2014 с разгромным счетом 1:7. Это крупнейшее поражение в истории сборной Бразилии. Немцы уже после первого тайма вели 5:0. Стадион плакал... Кстати говоря, после этого матча сборная Германии опередила бразильцев по числу мячей, забитых на чемпионатах мира. Сейчас Бразилия снова впереди.

Провалы на футбольных чемпионатах 2018 год: Германия 27 июня 2018 года Германия впервые в истории чемпионатов мира по футболу не вышла из своей группы, заняв в ней последнее место. Громкое поражение со счетом 0:2 против Южной Кореи навсегда останется в памяти болельщиков. 28 июня сборная Германии бесславно покинула Россию. Автор: Ефим Шуман

