 Месут Озил покидает сборную Германии по футболу | Новости из Германии о Германии | DW | 22.07.2018

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Германия

Месут Озил покидает сборную Германии по футболу

"Если высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза не уважают мои турецкие корни и втягивают меня в политическую пропаганду, наступает предел", - написал Месут Озил.

Месут Озил (фото из архива)

Месут Озил (фото из архива)

Футболист Месут Озил (Mesut Özil) заявил об уходе из сборной Германии по футболу. "С болью в душе и после длительных размышлений, в виду последних событий я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока меня не покидает ощущение расизма и неуважения", - написал Озил в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 22 июля.

Футболист турецкого происхождения признался, что "раньше носил немецкую спортивную форму с такой гордостью и воодушевлением, но теперь это изменилось". Озил отметил, что всегда делал все для своих соратников по команде, тренеров и "хороших людей в Германии", "но если высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза (DFB) так обращаются со мной, не уважают мои турецкие корни и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, тогда наступает предел". "Расизм никогда, никогда не должен быть приемлем", - заключил футболист.

Контекст

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Скандал вокруг фото с Эрдоганом

Озил, в частности, рассказал, что пытался объяснить главе Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарду Гринделю (Reinhard Grindel), почему сделал совместное фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, из-за которого разгорелся сканадал. Но Гриндель "больше был заинтересован в том, чтобы говорить о своих политических взглядах, и не воспринял всерьез мое мнение", отметил Озил.

Он также заявил, что после чемпионата по футболу в России Гриндель обвинил его в плохом результате сборной ФРГ и снова попросил объяснить свое фото с Эрдоганом. "Я больше не буду служить козлом отпущения для его некомпетентности и неспособности хорошо выполнять свою работу", - написал Озил, подразумевая главу DFB.

Ранее 22 июля Озил написал, что снимок с Эрдоганом "никак не связан с политикой или выборами", а "был знаком уважения к высшей инстанции в стране моей семьи". Это фото было сделано в середине мая, когда Озил и еще один игрок бундестим - Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan) встретились с Эрдоганом во время предвыборной кампании политика. В Германии из-за снимка футболистов стали критиковать. В частности, Гриндель заявил, что "футбол и DFB защищают ценности, которые недостаточно уважает господин Эрдоган", и "поэтому нехорошо, что игроки нашей национальной сборной позволили злоупотреблять собой в предвыборных целях".

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    Автор: Ефим Шуман


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Ссылки в интернете

Twitter Месута Озила

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