Мессенджеры и защита данных: что больше подходит для работы на дому?

В быту мы постоянно пользуемся мессенджерами и другими приложениями для мобильной коммуникации. Однако, как только речь заходит о работе, все обсуждения ведутся только по электронной почте, телефону или на личных деловых встречах. Особенно щепетильны в этом вопросе, как кажется со стороны, госучреждения, поскольку они, так же как и правительство, и органы безопасности часто работают с чувствительной информацией и поэтому предъявляют особые требования к стандартам по ее защите.

И тем не менее к ситуации, в которой оказались многие компании сегодня, до начала пандемии коронавируса не было готово ни одно государство в ЕС. Однако нужда заставляет проявлять изобретательность. Так процесс цифровизации благодаря COVID-19 получил дополнительный толчок. А значит, пора внимательнее изучить различные мессенджеры на предмет их безопасности при использовании для работы на дому.

WhatsApp как лидер на рынке

Сотрудники Еврокомиссии отказались от мессенджера WhatsApp из соображений кибер-безопасности

Тот факт, что успех WhatsApp был и остается мерилом для всех прочих мессенджеров, сомнению не подлежит. В Еврокомиссии (ЕК) даже появилось выражение "WhatsApp-дипломатия". С помощью этой самой "WhatsApp-дипломатии", например, частично проходили переговоры по "Брекзиту". Правда, впоследствии, в феврале 2020 года, ЕК рекомендовала своим сотрудникам перейти на другой мессенджер - Signal. Именно по причине сомнений в достаточной степени безопасности WhatsApp.

Ведь несмотря на хваленое оконечное шифрование, которое позволяет видеть сообщение только его отправителю и получателю, израильской фирме NGO Group, специализирующейся на вопросах безопасности, удалось разработать программу, которая внедрилась в WhatsApp-аккаунт главы компании Amazon Джеффа Безоса. Хороший повод задуматься для "простых смертных".

Каким мессенджером пользуются в Еврокомиссии?

Мессенджер WhatsApp - одно из самых популярных мобильных приложений на рынке

Так в чем же отличие мессенджера Signal от конкурентов? Во-первых, он не является, подобно WhatsApp, коммерческим продуктом. Signal разработали активисты, специализирующиеся на проблеме защиты данных, и эксперты по IT-безопасности. Поэтому программный код этого мессенджера доступен онлайн в формате Open-Source и постоянно совершенствуется программистами.

Кроме того, вот уже более года Signal работает по принципу "скрытого" отправителя ("sealed sender"), благодаря которому так называемые метаданные сообщения, то есть информация о том, кто его отправил, когда и кому, оказываются защищены. Кроме того, Signal, по собственным данным, не сохраняет IP-адрес отправителя сообщения.

Аналогично работает приложение Threema: используя принцип оконечного шифрования и не раскрывая метаданные. При этом пользователю при регистрации не нужно даже создавать профиль с указанием номера телефона или адреса электронной почты. Вместо этого ему присваивается анонимный идентификационный номер (ID). В то же время Threema в отличие от мессенджера Signal не является софтом с открытым исходным кодом.

Viber, ICQ и защита данных ползователей

На примере коммуникационного приложения Viber видно, что безопасность не всегда является единственным необходимым критерием, чтобы завоевать сердца пользователей. Так же, как и WhatsApp, Viber позволяет отправлять сообщения и совершать бесплатные звонки, используя принцип оконечного шифрования. Причем из-за жалоб пользователей этот принцип стал применяться и к фото и видеофайлам, пересылаемых по этому мессенджеру.

Тем не менее Viber долгое время подвергался критике из-за халатного отношения к защите данных, связанного с бизнес-моделью практически бесплатного приложения. Дело в том, что пользователям на протяжении ряда лет приходилось давать согласие на то, чтобы их личные данные, такие как сохраненная в телефоне адресная книга и некоторые другие, передавались третьим компаниям.

По данным Эдварда Сноудена, ICQ делится данными пользователей с секретными службами

Те же слабые места имеет, вероятно, и новая версия приложения ICQ (ICQnew), которой сегодня владеет российская компания Mail.ru. Еще в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден отнес ICQ к числу тех компаний, которые, по его информации, передавали данные о своих пользователях спецслужбам. Однако представители ICQ и Mail.ru это обвинение отрицают.

Видеоконференции Zoom и подозрения в шпионаже

Сомнения в абсолютной безопасности имеются и в отношении приложения Zoom, ставшего особенно популярным во время пандемии коронавируса. Спрос на приложение для проведения видеоконференций взлетел до небес, поскольку оно обещало все, что нужно для работы на удаленке: простое управление и стабильную связь для видеоконференций с большим числом участников. Однако, судя по всему, восторг был преждевременным.

Из-за пандемии коронавируса видеоконференции стали для политиков привычным делом

Ведь критика из-за несоблюдения принципов безопасности и защиты данных становится все громче. Все чаще становится известно о случаях, когда в видеоконференции, проводимые с помощью Zoom, вклинивались незарегистрированные участники. В связи с этим ФБР официально объявило об угрозе шпионажа в связи с использованием этого приложения. Ранее стало известно, что шифровальные коды Zoom проходили через сервер в Китае.

Новая мода: собственные IT-разработки

При этом у госучреждений, в отличие от частных пользователей, есть отличная альтернатива доступным на рынке мессенджерам. Ведь они могут заказать у программистов коммуникационные приложения, разработанные специально под них. И, похоже, именно это становится сейчас главным трендом.

Та же Еврокомиссия, рекомендовавшая своим сотрудникам в феврале 2020 года перейти на мессенджер Signal, как выяснилось, уже ведет работу над созданием собственного мессенджера.

Правительство Германии также сообщило в конце марта в ответ за запрос журналистов, что сотрудники ведомства по делам канцлера во время пандемии коронавируса в тестовом режиме начали пользоваться коммуникационным приложением, разработанным для них компанией Wire.

По словам экспертов, программ, не поддающихся взлому, просто не существует

Офис этой компании находится в Берлине, и она делает себе рекламу именно благодаря тому, что физически находится в ЕС и поэтому придерживается действующих тут строгих предписаний по защите данных. Обращать внимание именно на этот критерий советует, в частности, уполномоченный правительства Германии по защите личных данных Ульрих Кельбер (Ulrich Kelber).

При этом компания Wire - не единственный в Германии разработчик коммуникационного софта. Так, IT-фирма Stashchat из Ганновера уже не первый год разрабатывает приложения для полиции в федеральной земле Нижняя Саксония. По некоторым данным, мессенджер этой компании во время пандемии коронавируса начали использовать в тестовом режиме также сотрудники министерства обороны Германии и бундесвера.

Самый надежный и безопасный мессенджер

Так какой же мессенджер действительно на сто процентов надежен и безопасен? Ответ на этот вопрос очень прост: такого мессенджера не существует. У всех программ, которые могли бы составить конкуренцию WhatsApp, есть пробелы в этой области.

Как эксперты по кибер-безопасности, так и хакеры не устают повторять, что абсолютной безопасности не бывает. Вместо этого есть только преимущества и недостатки отдельных продуктов.

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Мессенджеры: не только WhatsApp WhatsApp: гегемон и гигант Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

Мессенджеры: не только WhatsApp WeChat: китайский фурор По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

Мессенджеры: не только WhatsApp Snapchat: молодежь США в восторге Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

Мессенджеры: не только WhatsApp Telegram: свобода слова и не только Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Allo: роботы угрожают общению! Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Viber: популярный, но обычный Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Threema: альтернатива за 3 евро Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

Мессенджеры: не только WhatsApp Line: легенда из Японии В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

Мессенджеры: не только WhatsApp Signal: Сноуден, возможно, рекомендует Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

Мессенджеры: не только WhatsApp Facebook и прочие Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

