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Логотип мессенджера Viber
Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Мессенджер Viber

Приложение, позволяющее отправлять сообщение, а также совершать звонки, в том числе по видеосвязи.

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Новости

13 декабря 2024 г.

В России ограничили доступ к мессенджеру Viber

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Контекст

Иконки с логотипами различных мессенджеров на экране айфона

Мессенджеры и защита данных: что лучше для работы на дому?

Мессенджеры и защита данных: что лучше для работы на дому?

Из-за пандемии коронавируса многие вынуждены работать на удаленке. Насколько безопасен обмен данными в чатах - у DW.
Технологии20 апреля 2020 г.
external

Почему украинцы выбирают работу не в России, а в ЕС

Почему украинцы выбирают работу не в России, а в ЕС

После отмены виз в Польшу на сезонные работы выехали около двух миллионов украинцев.
Политика11 января 2019 г.03:29 мин.
Логотип мессенджера Viber

Viber заявил о блокировке части серверов операторами РФ

Viber заявил о блокировке части серверов операторами РФ

Некоторые российские операторы связи приняли решение заблокировать ряд серверов, которые использует мессенджер Viber.
Общество18 мая 2018 г.
кабель

Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon и Google

Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon и Google

Роскомнадзор блокирует подсети, на которые переходит запрещенный ранее Telegram.
Политика16 апреля 2018 г.
Девушка на океане с телефоном

Оболочка для общения: найди свой мессенджер (фотогалерея)

Оболочка для общения: найди свой мессенджер (фотогалерея)

Мессенджеры вошли в нашу жизнь естественно и навсегда. Галерея DW помогает разобраться в их разнообразии.
Цифровые технологии18 февраля 2018 г.
Девушка на пляже с мобильным телефоном

Мессенджеры: не только WhatsApp

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Обзор от DW.
Цифровые технологии18 февраля 2018 г.11 фото
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Всего публикаций: 17