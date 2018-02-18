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Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images
Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images
Мессенджер Viber
Приложение, позволяющее отправлять сообщение, а также совершать звонки, в том числе по видеосвязи.
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Новости
13.12.2024
13 декабря 2024 г.
В России ограничили доступ к мессенджеру Viber
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Контекст
Мессенджеры и защита данных: что лучше для работы на дому?
Мессенджеры и защита данных: что лучше для работы на дому?
Из-за пандемии коронавируса многие вынуждены работать на удаленке. Насколько безопасен обмен данными в чатах - у DW.
Технологии
20.04.2020
20 апреля 2020 г.
Почему украинцы выбирают работу не в России, а в ЕС
Почему украинцы выбирают работу не в России, а в ЕС
После отмены виз в Польшу на сезонные работы выехали около двух миллионов украинцев.
Политика
11.01.2019
11 января 2019 г.
03:29 мин.
Viber заявил о блокировке части серверов операторами РФ
Viber заявил о блокировке части серверов операторами РФ
Некоторые российские операторы связи приняли решение заблокировать ряд серверов, которые использует мессенджер Viber.
Общество
18.05.2018
18 мая 2018 г.
Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon и Google
Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon и Google
Роскомнадзор блокирует подсети, на которые переходит запрещенный ранее Telegram.
Политика
16.04.2018
16 апреля 2018 г.
Оболочка для общения: найди свой мессенджер (фотогалерея)
Оболочка для общения: найди свой мессенджер (фотогалерея)
Мессенджеры вошли в нашу жизнь естественно и навсегда. Галерея DW помогает разобраться в их разнообразии.
Цифровые технологии
18.02.2018
18 февраля 2018 г.
Мессенджеры: не только WhatsApp
Мессенджеры: не только WhatsApp
Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Обзор от DW.
Цифровые технологии
18.02.2018
18 февраля 2018 г.
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Всего публикаций: 17
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