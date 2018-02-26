"Мерседесы" для Китая: зачем пекинская BAIC купила акции Daimler

Китайским инвесторам явно приглянулся немецкий Daimler. 23 июля пекинская группа BAIC (Beijing Automotive Industry Holding) объявила о покупке 5 процентов акций немецкого автостроителя. Менее полутора лет назад почти 10-процентный пакет приобрела компания Geely из Ханчжоу.

В Штутгарте приветствуют нового стратегического инвестора из Китая

Так что отныне седьмая часть капитала производителя "Мерседесов" контролируется из КНР. В списке его стратегических инвесторов Geely и BAIC заняли, соответственно, первое и третье места. На втором с долей приблизительно в 7 процентов - суверенный фонд Кувейта. Французско-японская группа Renault/Nissan держит около 3 процентов. Остальные акции находятся в руках многочисленных институциональных и мелких инвесторов.

Новый глава Daimler Ола Каллениус

В штаб-квартире немецкого концерна в Штутгарте весьма положительно отреагировали на появление нового совладельца, тем более в условиях резкого торможения в немецком автопроме.

"Мы приветствуем то, что наш многолетний партнер BAIC стал для Daimler теперь и долгосрочно ориентированным инвестором. Этот шаг укрепляет наше успешное партнерство и является сигналом доверия к нашей стратегии и к потенциалу будущего нашего предприятия", - заявил новый председатель правления Daimler Ола Каллениус (Ola Källenius). Шведский топ-менеджер занимает этот пост с мая нынешнего года, одновременно он возглавляет основное подразделение концерна - Mercedes-Benz Cars, занимающееся выпуском легковых автомобилей.

Перекрестное владение акций призвано закрепить партнерство

В феврале 2018 года реакция на покупку пакета акций владельцем Geely, китайским миллиардером Ли Шуфу, была явно более сдержанной. Дело в том, что он пришел тогда неожиданно, фактически тайно скупив столь большой пакет. А вот приход BAIC Group выглядит вполне ожидавшимся, логичным и желанным.

Штутгарт, 1 февраля 2013 года: Daimler покупает акции компании BAIC

Дело в том, что стратегическое партнерство Daimler и этого китайского государственного автомобиле- и машиностроительного холдинга началось еще в 2003 году, в 2013 году немецкий концерн купил 9,55 процентов акций его ключевой дочки BAIC Motor, а с 2018 года держит еще и 3 процента акций компании BAIC BluePark New Energy Technology, специализирующейся на выпуске электромобилей.

Так что нынешняя покупка китайским холдингом акций немецкого концерна означает, что два давних партнера решили закрепить свои отношения с помощью такого испытанного инструмента, как перекрестное владение акциями.

Миллиардер Ли Шуфу насторожил и Daimler, и BAIC

"С нашей точки зрения это партнерство является образцом удачной кооперации между китайским и немецким предприятием, оно может служить моделью для других фирм обеих стран", - подчеркнул глава BAIC Сюй Хей. В свою очередь, Ола Каллениус, объясняя интерес Daimler, подчеркнул, что "китайский рынок был и остается одним из решающих столпов для нашего успеха - не только в области сбыта, но и в сфере наших конструкторских разработок и производства".

Иными словами, Китай привлекает Daimler не только большими объемами продаж, но и благоприятными производственными условиями, а также своим научно-техническим потенциалом. А поскольку осваивать этот рынок без местного партнера нельзя (соответствующие китайские законы неоднократно и пока лишь с незначительным успехом критиковались Евросоюзом и стали одной из причин торговой войны Дональда Трампа против КНР), то производитель "Мерседесов" решил сделать ставку на государственный холдинг BAIC.

Собственно, именно поэтому в Штутгарте год назад настороженно отнеслись к приходу Geely: теоретически возникла угроза, что частный инвестор Ли Шуфу помешает налаженному сотрудничеству с компанией BAIC, на совместном предприятии с которой Daimler произвел три четверти всех проданных в прошлом году в КНР легковых машин. Другая причина состояла в том, что китайский миллиардер одновременно владеет в Европе компанией Volvo Cars и является крупнейшим акционером Volvo Trucks. А это - два прямых конкурента Daimler на рынках соответственно легковых и грузовых автомобилей.

Geely готова помочь с брендом Smart

Однако опасения, похоже, не оправдались. Пока, во всяком случае. Наоборот, прошел всего год с небольшим после прихода казавшегося нежелательным инвестора, как Daimler объявил о принципиальной договоренности с Geely создать на паритетных началах совместное предприятие по производству в Китае для глобального рынка нового поколения городской малютки Smart в виде электромобиля.

Если к концу этого года совместное предприятие будет создано, немецкий концерн "наполовину" снимет с себя заботы о бренде, доставлявшем ему в последнее время все больше хлопот из-за падающих продаж и ухудшающихся финансовых показателей, а заодно высвободит во Франции производственные мощности для выпуска электрических "Мерседесов".

Так выглядит электрический Smart, который Daimler и Geely собираются выпускать в Китае

Вполне возможно, что именно эта договоренность подтолкнула BAIC выложить теперь порядка 2,4 миллиарда евро для покупки акций Daimler, чтобы, став его стратегическим инвестором, тем самым заодно создать противовес Geely. Из противостояния двух крупных китайских совладельцев немецкий концерн, думается, сможет еще не раз извлечь выгоду.

В то же время приход BAIC наверняка приведет к усилению в целом китайского влияния на Daimler. В любом случае он усилит ориентацию немецкого концерна на китайский рынок. А это означает, что производителю "Мерседесов" придется все больше и больше внимания уделять магистральному направлению развития автомобильного рынка Китая, а именно: электромобилям.

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