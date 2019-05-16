 Меркель станет вторым канцлером ФРГ по сроку пребывания у власти | Новости из Германии о Германии | DW | 22.12.2019

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Германия

Меркель станет вторым канцлером ФРГ по сроку пребывания у власти

Ангела Меркель находится на посту канцлера ФРГ 5143 дня, ровно столько же правил Германией Конрад Аденауэр. Продолжительнее канцлерский срок только у Гельмута Коля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выходит на второе место среди руководителей послевоенной Германии по продолжительности пребывания на канцлерском посту. В воскресенье, 22 декабря, исполнилось 5143 дня с того момента, когда она впервые возглавила правительство. Это произошло 22 ноября 2005 года. Ровно столько же возглавлял правительство первый федеральный канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer). 

Новый рекорд маловероятен

Дольше Меркель и Аденауэра находился на посту канцлера ФРГ лишь "канцлер германского единства" Гельмут Коль (Helmut Kohl) - 5869 дней. Чтобы установить новый рекорд по продолжительности канцлерского срока Меркель необходимо возглавлять правительство еще не менее 727 дней, то есть, по меньшей мере, до 18 декабря 2021 года.

Контекст

Больше ничто не может помешать избранию Ангелы Меркель канцлером в четвертый раз. Будущее отношений Берлина с Москвой во многом зависит от того, кто станет ее министром иностранных дел. (05.03.2018)

Его политика изменила Германию, Европу и мир. Именно поэтому в свой 85-летний юбилей Гельмут Коль - уже история. (03.04.2015)

При этом очередные выборы в бундестаг запланированы на осень 2021 года. Если "большая коалиция" не распадется раньше этого срока, то голосование состоится не позднее 24 октября 2021 года. Осенью 2018 года Меркель сообщила, что в следующих выборах она не будет участвовать ни в качестве кандидата на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС, ни в качестве кандидата в члены бундестага.

Тем самым рекорд Гельмута Коля Меркель может побить лишь в том случае, если переговоры о создании коалиции после выборов затянутся на продолжительное время. В этом случае она будет временно исполнять обязанности канцлера ФРГ до вступления в должность нового главы правительства. После предыдущих выборов в бундестаг 24 сентября 2017 года переговоры о создании коалиции велись рекордно долго, коалиционный договор был заключен лишь 7 февраля 2018 года.

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    Автор: Сюзанна Кордс


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