 Меркель сдержанно отреагировала на критику ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 07.02.2019

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Германия

Меркель сдержанно отреагировала на критику "Северного потока - 2"

Проект Nord Stream 2 не ставит ФРГ и Европу в зависимость от России, заявила германский канцлер. Меркель напомнила, что одновременно Берлин планирует построить терминалы для сжиженного газа из США.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сдержанно отреагировала на информацию о том, что Франция отказалась далее поддерживать Германию в реализации строительства газопровода "Северный поток - 2". Нет ничего нового в том, что по поводу этого проекта существуют различные мнения, заявила глава немецкого правительства во время встречи "вышеградской четверки " в Братиславе в четверг, 7 февраля.

По словам Меркель, для нее важно, чтобы Украина оставалась страной российского газового транзита. Кроме того, она не считает, что строительство второго газопровода по дну Балтийского моря поставит Германию или Европу в зависимость от России. Меркель напомнила, что ФРГ одновременно со строительством "Северного потока - 2" планирует создание терминалов для приемки сжиженного газа из США. Она также указала, что Москва еще во времена холодной войны выступала надежным поставщиком газа для Европы.

В свою очередь главы правительств Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, выступая на совместной с Меркель пресс-конференции, воздержались от комментариев по данной теме. Все четыре страны "вышеградской четверки" выступают против проекта Nord Stream 2.

В бундестаге высказывают сомнения по "Северному потоку - 2"

Между тем председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) вновь высказал сомнения в отношении строительства второго газопровода по дну Балтийского моря. "Уже несколько лет федеральное правительство проводит одностороннюю политику в отношении "Северного потока - 2", - заявил он в интервью газете Der Tagesspiegel, опубликованном в четверг, 7 февраля.

В частности, по мнению Рёттгена, Берлин не считается с опасениями восточноевропейских стран в сфере безопасности. В этом вопросе Германия изолировала себя от остальных европейцев, добавил депутат.

Париж заявил о поддержке газовой директивы ЕС

В тот же день МИД Франции сообщил, что Париж поддержит распространение действия газовой директивы ЕС на трубопроводы, ведущие из третьих стран. "Измененная директива будет распространяться на проект "Северный поток-2", - заявила пресс-служба ведомства. Тем самым нашло подтверждение сообщение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung о том, что Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о судьбе проекта "Северный поток - 2". 

Контекст

Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании стран ЕС об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы (Третьего энергопакета). Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего, запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода. В случае утверждения поправок будет серьезно затруднена реализация "Северного потока - 2", в котором роли поставщика и оператора отводятся российскому концерну "Газпром".

Берлин выступает против такого развития событий, надеясь на поддержку от Франции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Греции и Кипра. Для принятия изменений необходимы голоса "за" 16 из 28 стран ЕС, представляющих не менее 65 процентов населения сообщества. К концу января текущего года предложение Еврокомиссии поддерживали как минимум 12 государств.

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    Автор: Андрей Гурков


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