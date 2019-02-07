Меркель сдержанно отреагировала на критику "Северного потока - 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сдержанно отреагировала на информацию о том, что Франция отказалась далее поддерживать Германию в реализации строительства газопровода "Северный поток - 2". Нет ничего нового в том, что по поводу этого проекта существуют различные мнения, заявила глава немецкого правительства во время встречи "вышеградской четверки " в Братиславе в четверг, 7 февраля.

По словам Меркель, для нее важно, чтобы Украина оставалась страной российского газового транзита. Кроме того, она не считает, что строительство второго газопровода по дну Балтийского моря поставит Германию или Европу в зависимость от России. Меркель напомнила, что ФРГ одновременно со строительством "Северного потока - 2" планирует создание терминалов для приемки сжиженного газа из США. Она также указала, что Москва еще во времена холодной войны выступала надежным поставщиком газа для Европы.

В свою очередь главы правительств Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, выступая на совместной с Меркель пресс-конференции, воздержались от комментариев по данной теме. Все четыре страны "вышеградской четверки" выступают против проекта Nord Stream 2.

В бундестаге высказывают сомнения по "Северному потоку - 2"

Между тем председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) вновь высказал сомнения в отношении строительства второго газопровода по дну Балтийского моря. "Уже несколько лет федеральное правительство проводит одностороннюю политику в отношении "Северного потока - 2", - заявил он в интервью газете Der Tagesspiegel, опубликованном в четверг, 7 февраля.

В частности, по мнению Рёттгена, Берлин не считается с опасениями восточноевропейских стран в сфере безопасности. В этом вопросе Германия изолировала себя от остальных европейцев, добавил депутат.

Париж заявил о поддержке газовой директивы ЕС

В тот же день МИД Франции сообщил, что Париж поддержит распространение действия газовой директивы ЕС на трубопроводы, ведущие из третьих стран. "Измененная директива будет распространяться на проект "Северный поток-2", - заявила пресс-служба ведомства. Тем самым нашло подтверждение сообщение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung о том, что Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о судьбе проекта "Северный поток - 2".

Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании стран ЕС об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы (Третьего энергопакета). Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего, запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода. В случае утверждения поправок будет серьезно затруднена реализация "Северного потока - 2", в котором роли поставщика и оператора отводятся российскому концерну "Газпром".

Берлин выступает против такого развития событий, надеясь на поддержку от Франции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Греции и Кипра. Для принятия изменений необходимы голоса "за" 16 из 28 стран ЕС, представляющих не менее 65 процентов населения сообщества. К концу января текущего года предложение Еврокомиссии поддерживали как минимум 12 государств.

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