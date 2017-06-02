Меркель присвоили почетную докторскую степень в Гарварде

Канцлеру Германии Ангеле Меркель в четверг, 30 мая, была присвоена почетная докторская степень Гарвардского университета. При этом была особо отмечена миграционная политика Меркель и то, как она отстаивала свои убеждения, даже когда их критиковали.

Речь Меркель собрались послушать 20 тысяч выпускников, учеников и преподавателей Гарварда. Как отмечает агентство dpa, ее выступление многие расценили как косвенную критику президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что канцлер ФРГ ни разу не упомянула его имени.

Призыв Меркель в защиту свободы и демократии

В частности, Меркель заявила, что политика протекционизма вредит свободной торговле, а вместе с тем и основам благосостояния. "Изменения к лучшему возможны, если мы будем действовать вместе", - добавила она. При этом политик призвала "разрушить стены в головах" и "бороться с невежеством и узколобостью", защищать свободу и демократию и "бережно обращаться с правдой".

Кроме того, Меркель поведала собравшимся о своем прошлом в ГДР и о том, как сильно ограничивала ее жизнь в юношеские годы Берлинская стена.

Встреча Трампа и Меркель не состоялась

Возведение заградительной стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, который называл эту меру эффективным способом борьбы с нелегальной миграцией и неоднократно критиковал Меркель за ее политику в отношении беженцев.

Личная встреча президента США и главы правительства Германии не была запланирована. Во время выступления Меркель в Гарварде Трамп находился в штате Колорадо, в 3000 километрах от студенческого городка Кэмбридж, в котором расположен Гарвардский университет. Там глава Белого дома выступал перед выпускниками Военно-воздушной академии США.

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