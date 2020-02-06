Меркель призвала к перевыборам премьер-министра Тюрингии

Избрание главой правительства Тюрингии Томаса Кеммериха, которого поддержали все депутаты ландтага от правопопулистской АдГ, не соответствует ценностям ХДС, заявила канцлер ФРГ.
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) раскритиковала результат выборов нового премьер-министра федеральной земли Тюрингии. Избрание Томаса Кеммериха (Thomas Kemmerich) из Свободной демократической партии (СвДП), победившего благодаря поддержке депутатов из правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), произошло "вразрез с ценностями и убеждениями Христианско-демократического союза (ХДС)" и стало "плохим днем для демократии", заявила Меркель в четверг, 6 февраля, в ходе визита в ЮАР.
Меркель считает результат выборов премьера Тюрингии "непростительным" и призывает к его отмене. В ближайшие дни "необходимо работать над тем", чтобы показать, что результат голосования "ни в коем случае не может быть приведен в соответствие с тем, что думает и делает ХДС", пообещала канцлер. Она до 2018 года возглавляла ХДС, который в настоящее время правит в ФРГ в коалиции с Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
Глава земельного правительства в ФРГ впервые избран при поддержке АдГ
Накануне в Тюрингии, через три с половиной месяца после выборов в земельный парламент (ландтаг), был избран премьер-министр. Кеммерих получил в ландтаге 45 голосов - на один больше, чем его соперник, экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии. За Кеммериха проголосовали все 22 парламентария от АдГ. Один из 90 депутатов во время голосования воздержался.
27 октября 2019 года на земельных выборах в Тюрингии победила Левая партия, набрав 31 процент голосов избирателей и получив 29 мест в парламенте. На втором месте оказалась АдГ, более чем вдвое улучшив свой результат на предыдущих выборах. За нее проголосовали 23,4 процента избирателей. В ландтаг также прошли ХДС - 21,8 процента и 21 место, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 8,7 процента и 8 мест, "Союз-90"/"зеленые" - 5,2 процента и 5 мест, а также СвДП - 5 процентов и 5 мест.
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