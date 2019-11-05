Меркель почтила память жертв неонацистов из группировки NSU

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 4 ноября, посетила мемориал жертв неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU) в восточногерманском городе Цвикау.

На месте мемориала, который после расширения был накануне вновь открыт для посещения, были высажены десять молодых деревьев - по числу жертв правых экстремистов. В начале октября одно из этих деревьев было спилено злоумышленниками. На том месте, где оно росло, Меркель возложила белую розу, заявив: "Мы возложили сюда цветы, и тем самым я и все федеральное правительство хотим выразить, что вещи, подобные этим, больше не повторятся. Это я обещала и родственникам погибших много лет назад".

У мемориала жертвам группировки NSU канцлера сопровождали глава земельного правительства Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), а также обер-бургомистр города Цвикау Пиа Финдайс (Pia Findeiß).

Неонацистская группировка "Национал-социалистическое подполье"

Ровно восемь лет назад, 4 ноября 2011 года, германские правоохранительные органы раскрыли неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU), членами которой являлись Уве Бёнхардт (Uwe Böhnhardt), Уве Мундлос (Uwe Mundlos) и Беате Цшепе (Beate Zschäpe).

В период с 2000 по 2007 год террористы убили одну женщину-полицейского, восемь бизнесменов, имеющих турецкие корни, и одного бизнесмена, имеющего греческие корни. Кроме того, они совершили 15 разбойных нападений и два теракта с использованием взрывчатки. Все трое террористов в последнее время перед разоблачением проживали в Цвикау. Бёнхардт и Мундлос перед задержанием покончили с собой, Беате Цшепе попала под суд и была приговорена к пожизненному заключению.

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