Меркель отвергла американскую критику оборонных расходов ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отвергла критику посла США в Берлине, касающуюся расходов ФРГ на оборону. Доля оборонных расходов в ВВП страны в последние годы постоянно росла, заявила она во вторник, 19 марта, в Берлине на конференции Global Solutions Summit, посвященной вопросам международной политики.

Согласно бюджетным планам министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), ассигнования на оборонные нужды в будущем году будут вновь несколько увеличены - с 1,35 до 1,37 процента от ВВП, однако в последующие три года опять снизятся до 1,25 процента. Именно это обстоятельство вызвало критику со стороны посла США в Берлине Ричарда Гренелла. По его словам, Берлин отдаляется от цели НАТО довестирасходы на оборону до 2 процентов ВВП

Меркель против ставки только на военные расходы

Отвечая на эту критику, Меркель указала, что не следует брать в качестве критерия среднесрочное планирование, в котором отражены минимальные цифры. Гораздо более важным показателем она назвала реальные затраты конкретного года, отметив, что они обычно корректируются в сторону повышения.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что к середине десятилетия правительство в Берлине намерено повысить оборонные расходы до 1,5 процента. Она, однако, заверила, что это не будет делаться в ущерб помощи развивающимся странам. Меркель считает неверным делать ставку только на военные расходы, оставляя без внимания усилия по предотвращению кризисов и помощь в развитии. К тому же, с учетом исторического опыта претензии Соединенных Штатов в качестве великой державы отличаются от устремлений Германии, отметила она.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

