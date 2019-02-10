 Меркель отвергла американскую критику оборонных расходов ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.03.2019

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Германия

Меркель отвергла американскую критику оборонных расходов ФРГ

Канцлер Германии выступила в защиту бюджетных планов министра финансов ФРГ после критики посла США, упрекавшего Берлин в недостаточных расходах на оборонные нужды.

Ангела Меркель выступает на форуме Global Solutions Summit

Ангела Меркель выступает на форуме Global Solutions Summit

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отвергла критику посла США в Берлине, касающуюся расходов ФРГ на оборону. Доля оборонных расходов в ВВП страны в последние годы постоянно росла, заявила она во вторник, 19 марта, в Берлине на конференции Global Solutions Summit, посвященной вопросам международной политики.

Контекст

Президент США на саммите НАТО резко раскритиковал позицию Берлина, в частности, по отношению к газопроводу "Северный поток-2". DW - о том, как эту критику восприняли в Германии. (12.07.2018)

Саммит НАТО в Брюсселе не обошелся без конфликтов. Дональд Трамп критиковал союзников за низкие расходы на оборону и назвал ФРГ страной, подконтрольной России. Но лидерам альянса удалось принять совместную декларацию. (11.07.2018)

Согласно бюджетным планам министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), ассигнования на оборонные нужды в будущем году будут вновь несколько увеличены - с 1,35 до 1,37 процента от ВВП, однако в последующие три года опять снизятся до 1,25 процента. Именно это обстоятельство вызвало критику со стороны посла США в Берлине Ричарда Гренелла. По его словам, Берлин отдаляется от цели НАТО довестирасходы на оборону до 2 процентов ВВП

Меркель против ставки только на военные расходы

Отвечая на эту критику, Меркель указала, что не следует брать в качестве критерия среднесрочное планирование, в котором отражены минимальные цифры. Гораздо более важным показателем она назвала реальные затраты конкретного года, отметив, что они обычно корректируются в сторону повышения.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что к середине десятилетия правительство в Берлине намерено повысить оборонные расходы до 1,5 процента. Она, однако, заверила, что это не будет делаться в ущерб помощи развивающимся странам. Меркель считает неверным делать ставку только на военные расходы, оставляя без внимания усилия по предотвращению кризисов и помощь в развитии. К тому же, с учетом исторического опыта претензии Соединенных Штатов в качестве великой державы отличаются от устремлений Германии, отметила она.    

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