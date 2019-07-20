 Меркель объявила о повышении расходов на оборону ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.07.2019

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Германия

Меркель объявила о повышении расходов на оборону ФРГ

Расходы на оборону Германии уже повышены и в дальнейшем продолжат расти, заявила канцлер Германии. Ранее новая глава Минобороны ФРГ потребовала увеличить расходы на вооружения.

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила, что расходы на оборону в Германии продолжат расти. В субботу, 20 июля, в своем выступлении перед солдатами бундесвера в Берлине она отметила, что оборонному ведомству требуется больше поддержки для выполнения своих задач.

По словам канцлера, расходы на оборону Германии уже повышены и в дальнейшем продолжат расти. "Это наш долг перед нашими солдатами. Это наш долг и перед партнерами в ООН, НАТО и Евросоюзе", - подчеркнула Ангела Меркель.

Глава Минобороны требует больше расходов

Ранее новая глава Минобороны Германии, председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) потребовала увеличить расходы на вооружения. Она напомнила о цели НАТО повысить эту статью расходов до уровня 2 процентов от ВВП страны, однако в бюджет на 2020 год эти расходы заложены лишь на уровне 1,37 процента от ВВП.

Контекст

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Впервые в Германии сотрудников спецслужб начали готовить по университетской программе. Инициатором выступило ведомство федерального канцлера, а стать участником нового курса может далеко не каждый. (18.01.2019)

Деятельность по поддержанию мира и безопасности стоит расходов со стороны Германии, заявила Меркель. "Я твердо убеждена, что мы должны постоянно доказывать готовность и способность привести в действие наши вооруженные силы, чтобы защититься", - подчеркнула канцлер, отметив, что это одно из важных условий для того, чтобы вести диалог и находить политические решения конфликтов.

Давление со стороны Трампа

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует уровень оборонных расходов Германии. По его словам, ФРГ не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО.

Трамп в течение продолжительного времени критиковал уровень военных расходов и других союзников по НАТО. И, как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, регулярные претензии со стороны президента США возымели эффект: правительства стран НАТО решили выделить на оборону дополнительные 88 млрд евро до конца 2020 года.

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  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

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    Автор: Михаил Бушуев



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