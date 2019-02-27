 Меркель обозначила условия поддержки отсрочки ″Брекзита″ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2019

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Германия

Меркель обозначила условия поддержки отсрочки "Брекзита"

Канцлер Германии готова поддержать запрашиваемую отсрочку "Брекзита", но при условии, что на следующей неделе парламент Великобритании поддержит достигнутое между Брюсселем и Лондоном соглашение.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в бундестаге

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила о готовности поддержать просьбу Великобритании об отсрочке "Брекзита", но на определенных условиях. Об этом он рассказала, выступая в бундестаге в четверг, 21 марта, накануне саммита Европейского Союза. "Это пожелание в принципе мы можем удовлетворить, если на следующей неделе парламент Великобритании поддержит соглашение о выходе из Евросоюза", - цитирует главу немецкого правительства агентство  Reuters.

Контекст

Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

При этом федеральный канцлер не исключила, что может возникнуть необходимость проведения еще одного саммита ЕС, если очередная попытка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести соглашение между Лондоном и Брюсселем через британский парламент завершится безрезультатно. Ангела Меркель в очередной подтвердила, что Германия заинтересована в упорядоченном выходе Великобритании из состава ЕС, но готовится и к жесткому "Брекзиту".

Главы государств и правительств 27 стран ЕС 21 марта обсудят в Брюсселе просьбу Великобритании предоставить отсрочку "Брекзита". Тереза Мэй хотела бы передвинуть срок выхода страны из состава ЕС с 29 марта на 30 июня. Эта идея пока не находит широкой поддержки. Так основной кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент, немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber) категорически против продления до конца июня. По мнению политика, которое он высказал в интервью медиакомпании Deutschlandfunk, это может привести к политическому хаосу в Европе в свете выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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