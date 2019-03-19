 Меркель обещает до последнего бороться за урегулированный ″Брекзит″ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.03.2019

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Германия

Меркель обещает до последнего бороться за урегулированный "Брекзит"

По словам Ангелы Меркель, ЕС не может принять никакого решения по "Брекзиту", пока не определится позиция Лондона. Канцлер ФРГ обещает до конца бороться за урегулированный выход Великобритании из Евросоюза.

Ангела Меркель выступает на форуме Global Solutions Summit

Ангела Меркель выступает на форуме Global Solutions Summit

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена изо всех сил препятствовать хаотичному выходу Великобритании из Евросоюза. "Я буду до последнего часа 29 марта бороться за то, чтобы все же прийти к урегулированному выходу", - заявила она во вторник, 19 марта, в Берлине на конференции Global Solutions Summit, добавив, что для этого остаются еще несколько дней.

Глава германского правительства подчеркнула, что ЕС не может принять какое-либо решение по "Брекзиту", пока не определится позиция Лондона по этому вопросу. "Мы ожидаем, что нам скажет Тереза Мэй, каковы ее намерения, - указала Меркель, говоря о начинающемся через два дня, 21 марта, саммите ЕС. - Тогда мы постараемся ответить на это".

Контекст

Британцы ищут выход из хаоса, который сами и создали. В британской политике, кроме повторения ситуации, ничего не происходит. Но злорадствовать слишком рано, считает Бернд Ригерт. (15.03.2019)

Глава палаты общин заявил, что в договор о "Брекзите" необходимо внести изменения. В ином случае голосовать за тот же законопроект нельзя, считает Джон Беркоу. (18.03.2019)

Вместе с тем канцлер ФРГ призвала партнеров по Евросоюзу проявлять сдержанность при обсуждении вопросов "Брекзита": "Чем меньше каждый высказывает свои предположения, тем проще".

Закон 415-летней давности может затромозить "Брекзит"

Накануне спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что согласно закону XVII века за соглашение о "Брекзите", которое Тереза Мэй выработала совместно с Брюсселем, нельзя голосовать повторно, если оно не будет изменено. По закону 415-летней давности, один и тот же законопроект не может быть внесен на голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента. Ранее Мэй уже дважды не сумела заручиться поддержкой парламента по вопросу своего плана о выходе страны из Евросоюза.

Изначально предполагалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта. "Техническая отсрочка" этого шага может продлиться три месяца. С отсрочкой должны быть согласны все 27 оставшихся стран Евросоюза.

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

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  • итоги референдума по возрастным группам

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:04

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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