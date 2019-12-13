 Меркель не исключила санкции против РФ в связи с убийством Хангошвили | Новости из Германии о Германии | DW | 19.06.2020

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Германия

Меркель не исключила санкции против РФ в связи с убийством Хангошвили

Канцлер ФРГ отметила, что сначала надо дождаться окончания суда по делу об убийстве чеченца в Берлине, в котором Федеральная прокуратура Германии обвиняет власти России.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (фото из архива)

Германия сохраняет за собой право на введение против России санкций из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в Берлине пятницу, 19 июня. Она пояснила, что об этой позиции ранее говорил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas), и "теперь мы должны сначала дождаться, каким будет результат судебного разбирательства".

Говоря о санкциях против РФ в целом, она отметила, что Берлин "ориентируется на конкретные поводы, одним из которых является украинский конфликт". Вторым основанием для возможных санкций канцлер назвала кибератаки на бундестаг, в которых обвиняют российских хакеров. По этому поводу "мы ведем переговоры на уровне стран Европы", продолжила Меркель. 

Федеральная прокуратура Германии обвинила РФ в заказному убийстве

На месте убийства Хангошвили в Тиргартене

На месте убийства Хангошвили в Тиргартене, август 2019 г.

Накануне Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве бывшего полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. 23 августа 2019 года он был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Глава МИД ФРГ не исключил возможности введения против России новых санкций. "Федеральное правительство отчетливо оставляет за собой право принять дальнейшие меры по данному делу", - заявил он.

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    Автор: Ирина Филатова


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