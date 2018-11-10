Меркель и Макрон почтили память погибших в Первой мировой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон во время торжественной церемонии вспомнили об окончании Первой мировой войны. В субботу, 10 ноября, они возложили венок к мемориалу, расположенному в лесу близ города Компьень на севере Франции, где 11 ноября 1918 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между союзниками и Германией.

"Место окончательного примирения"

Кроме того, они торжественно открыли две памятные плиты, на которых на немецком и французском языке написано: "По случаю 100-летней годовщины перемирия от 11 ноября 1918 года президент Французской республики Эмманюэль Макрон и канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель подтвердили значение германо-французского примирения для служения Европе и миру". Два лидера также побывали в копии железнодорожного вагона, в котором было подписано Компьенское соглашение.

Как отмечает агентство AFP, Меркель стала первым немецким канцлером в послевоенной истории Германии, посетившим мемориал в Компьенском лесу. После совместной церемонии Макрона и Меркель "место реванша" стало местом "самого последнего примирения" между двумя странами, пишет далее агентство, ссылаясь на слова приближенного к Макрону источника.

Памятные мероприятия

Основная часть торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдет 11 ноября. На памятных мероприятиях в Париже, среди прочих, будет присутствовать президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В общей сложности во Франции ожидаются делегации из 98 стран.

Ранее на этот же день планировалась полноформатная встреча президентов РФ и США, но знакомый с ситуацией собеседник газеты "Коммерсант" сообщил, что президент Франции выступил против саммита Путина и Трампа в Париже.

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