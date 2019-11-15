 Меркель и Зеленский обсудили будущий ″нормандский саммит″ в Париже | Новости из Германии о Германии | DW | 29.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Меркель и Зеленский обсудили будущий "нормандский саммит" в Париже

Канцлер ФРГ и президент Украины говорили о подготовке к диалогу в "нормандском формате". Это будет первая встреча Зеленского и Путина.

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в июне 2019 года

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в июне 2019 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону в четверг, 28 ноября, намеченную на 9 декабря встречу в "нормандском формате". Об этом сообщили представители обеих сторон, не раскрывая подробностей беседы. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что это уже седьмой разговор лидеров двух стран за последние месяцы.

"Нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже

Саммит "нормандской четверки" в составе лидеров Украины, России, Германии и Франции по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе пройдет в Париже. В его рамках состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", сообщили в Елисейском дворце. В свою очередь Кремль предостерег от "завышенных ожиданий"от парижского саммита.

Последний раз главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года. Одним из условий проведения нового саммита было разведение сил в Донбассе.

Контекст

Во время визита в Киев Хайко Мас отметил, что России пора выполнять свою часть обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе. Он выразил поддержку Киеву и в вопросе транзита газа. (19.11.2019)

Жителям самопровозглашенных "республик" Донбасса предписано обращаться за шенгенскими визами в консульства стран ЕС в Украине. Это правило действует независимо от того, какой паспорт имеет заявитель. (03.10.2019)

Последствия войны в Донбассе

Война в Донбассе уже унесла жизни около 13 тысяч мирных граждан Украины и привела к крупным потерям в области промышленности и занятости населения страны. Сильнее всего военный конфликт сказался на экономике Донецкой и Луганской областей. До событий 2014 года на Донбасс приходилась четверть всего украинского экспорта и более 15 процентов всех капиталовложений. С августа 2014 года из-за снижения мощностей и разрушения железнодорожного сообщения уровень промышленного производства упал в Донецкой и Луганской областях на 60 и 85 процентов соответственно, отмечается в отчете Немецкого института экономических исследований (DIW).

Политическая оценка действий России

НАТО, ЕС и страны Запада в 2014 году осудили аннексию Крыма Россией и действия Кремля по дестабилизации Восточной Украины. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве возложил на Россию "большую ответственность" за выполнение минских соглашений и потребовал от нее прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований в Донбассе. "Россия должна вывести свои силы и вооружения с украинской территории", - заявил он 31 октября.

Смотрите также:

  • Путин, Олланд, Порошенко и Меркель позируют для фотографов в ходе саммита по урегулированию украинского кризиса в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Смотреть видео 22:10

Олег Сенцов: Я бы хотел, чтобы Путин ответил в суде в Гааге

Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Родственник жертв катастрофы MH17 - об обвиняемых в Гаагском суде  

Чем грозит России суд в Гааге, или Скандал с компроматом на помощника Путина. DW Новости (15.11.2019)  

Разведение войск в Донбассе: желтый режим, серая зона и надежда на мир (06.11.2019)  

Олег Сенцов: Я бы хотел, чтобы Путин ответил в суде в Гааге  

Также по теме

Frankreich Paris Eiffelturm

Первая личная встреча Путина и Зеленского состоится в Париже 15.11.2019

В Париже 9 декабря состоится саммит в "нормандском формате". Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", указали в Елисейском дворце.

DW Interview Zhanna Nemtsova mit James Gilmore, US-Botschafter bei der OSZE

Посол США при ОБСЕ: Имидж России и Путина нуждаются в улучшении 27.11.2019

Джеймс Гилмор, посол США при ОБСЕ, заявил в интервью Жанне Немцовой, что Путин ведет агрессивную внешнюю политику, а захват Крыма стал предупреждающим знаком, например, для стран Балтии.

Heiko Maas Außenminister

Глава МИД ФРГ прибудет в Киев для политических консультаций 18.11.2019

Хайко Мас посетит линию разграничения в Донбассе, а затем встретится с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком и Вадимом Пристайко.

Реклама

Самые читаемые

Почему в Германии сажают в тюрьму безбилетных пассажиров  

Кокаин становится проблемой немецких городов - и не только он  

Ограбление музея в Дрездене: полиция назначила вознаграждение в полмиллиона евро  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно