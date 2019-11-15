Меркель и Зеленский обсудили будущий "нормандский саммит" в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону в четверг, 28 ноября, намеченную на 9 декабря встречу в "нормандском формате". Об этом сообщили представители обеих сторон, не раскрывая подробностей беседы. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что это уже седьмой разговор лидеров двух стран за последние месяцы.

"Нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже

Саммит "нормандской четверки" в составе лидеров Украины, России, Германии и Франции по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе пройдет в Париже. В его рамках состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", сообщили в Елисейском дворце. В свою очередь Кремль предостерег от "завышенных ожиданий"от парижского саммита.

Последний раз главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года. Одним из условий проведения нового саммита было разведение сил в Донбассе.

Последствия войны в Донбассе

Война в Донбассе уже унесла жизни около 13 тысяч мирных граждан Украины и привела к крупным потерям в области промышленности и занятости населения страны. Сильнее всего военный конфликт сказался на экономике Донецкой и Луганской областей. До событий 2014 года на Донбасс приходилась четверть всего украинского экспорта и более 15 процентов всех капиталовложений. С августа 2014 года из-за снижения мощностей и разрушения железнодорожного сообщения уровень промышленного производства упал в Донецкой и Луганской областях на 60 и 85 процентов соответственно, отмечается в отчете Немецкого института экономических исследований (DIW).

Политическая оценка действий России

НАТО, ЕС и страны Запада в 2014 году осудили аннексию Крыма Россией и действия Кремля по дестабилизации Восточной Украины. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве возложил на Россию "большую ответственность" за выполнение минских соглашений и потребовал от нее прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований в Донбассе. "Россия должна вывести свои силы и вооружения с украинской территории", - заявил он 31 октября.

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