 Меркель исключила новые переговоры о ″Брекзите″ | Новости из Германии о Европе | DW | 15.11.2018

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Европа

Меркель исключила новые переговоры о "Брекзите"

Канцлер ФРГ не видит причин продолжать дискуссии о плане выхода Великобритании из ЕС после достигнутого компромисса. В то же время ряд стран ЕС могут потребовать внести изменения в документ.

Ангела Меркель в Европарламенте

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не видит ни малейших оснований для продолжения переговоров об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита") после уже достигнутого компромисса. Об этом Меркель заявила в четверг, 15 ноября, в Потсдаме.

"У нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться", - отметила канцлер ФРГ. В тот же день появилась информация, что ряд стран ЕС недовольны согласованным накануне планом "Брекзита".

В ЕС и британском парламенте есть недовольные компромиссом

Контекст

Доминик Рааб заявил, что он не может согласиться с договором по "Брекзиту", одобренным британским кабинетом. Принципиальные возражения у Рааба вызывают два вопроса. (15.11.2018)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

По данным агентства AFP, Франция, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Испания могут потребовать внести в соответствующий документ изменения, касающиеся рыбной ловли в британских водах. По мнению этих стран, данный вопрос должен быть урегулирован уже в соглашении о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Источник AFP назвал эту тему "одной из самых спорных сфер" в будущих отношениях Великобритании с ее соседями из Евросоюза. В то же время в Еврокомиссии убеждены, что данный вопрос должен будет решаться позже, отдельно от соглашения о "Брекзите".

14 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что после многочасового заседания кабинет министров ее страны одобрил план "Брекзита", согласованный Лондоном и Брюсселем. Главы государств и правительств стран ЕС могут подписать договор о выходе Великобритании из состава ЕС уже 25 ноября на внеочередном саммите.

В то же время в британском парламенте растет недовольство по поводу проекта соглашения. По данным СМИ, не менее 48 депутатов-консерваторов намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй. 15 ноября о своей отставке объявили сразу три министра из правительства Мэй - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб, министр труда Эстер Маквей и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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