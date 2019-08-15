 Меркель заявила о готовности Германии к ″Брекзиту″ без договора | Новости из Германии о Германии | DW | 18.08.2019

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Германия

Меркель заявила о готовности Германии к "Брекзиту" без договора

Ангела Меркель намерена до последнего искать решения по "Брекзиту". Однако и нерегулируемый выход Британии из Евросоюза не станет неожиданностью для ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

Для правительства Германии выход Великобритании из Евросоюза без договора не станет неожиданностью. "Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет", - заявила в воскресенье, 18 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время дня открытых дверей в немецком правительстве в Берлине. "Однако я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение", - сказала канцлер. По ее словам, будет лучше, если Великобритания выйдет из ЕС с договором. "Но если нет, мы готовы и к другим вариантам", - добавила глава правительства Германии.

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Ранее недавно вступивший в должность премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже если придется покинуть Евросоюз без договора. Ангела Меркель сообщила, что в ближайшую среду Борис Джонсон посетит Берлин. "Мы рады любому визиту. Нужно общаться и искать решения", - резюмировала Меркель.

При этом лидер британских лейбористов Джереми Корбин полагает, что правительство страны не имеет полномочий на "Брекзит" без соглашения с Брюсселем. Об этом Корбин написал 14 августа в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам британского парламента. Политик намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию, в частности, инициировав голосование о доверии Борису Джонсону.

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