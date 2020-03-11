Меркель выступила в защиту мер по борьбе с коронавирусом

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в защиту ограничительных мер, которые вводятся в стране в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. "Все меры, которые мы предпринимаем, имеют первостепенное значение, потому что они дают нам время", - подчеркнула глава правительства, выступая в среду, 11 марта, на совместной пресс-конференции с участием министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn) и главы Института имени Роберта Коха (RKI) Лотара Вилера (Lothar Wieler).

Канцлер привела мнение экспертов, полагающих, что в ходе начинающейся эпидемии новым вирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения страны. Речь идет о вирусе, "который мы недостаточно знаем, против которого у нас еще нет вакцины, от которого у нас еще нет терапии", подчеркнула Меркель. Именно поэтому сейчас важно выиграть время и с помощью принимаемых мер затормозить распространение вируса.

"Речь идет о том, чтобы расставить приоритеты", - отметила канцлер, говоря о предпринимаемых властями мерах. В частности, она указала на возможность отмены намеченного 25 апреля съезда Христианско-демократического союза, во время которого должны состояться выборы нового главы этой партии. В съезде должны принять участие 1001 делегат, а созданный властями Германии кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал накануне отменить любые массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек.

Меркель также заявила, что правительство примет все необходимые меры для смягчения экономических последствий распространения коронавируса. Речь идет, по сути, о чрезвычайной ситуации, отметила канцлер, не исключив, что кабинет министров даже может пойти на смягчение установки на бездефицитный бюджет Германии.

Улыбка вместо рукопожатия

Федеральный канцлер призвала в целях уменьшения опасности заражения отказаться от рукопожатий в качестве знака приветствия. "Не протягивать руку ближнему, а на секунду дольше смотреть в глаза и улыбаться, также хорошая возможность (для приветствия – Ред.)", - цитирует канцлера агентство dpa.

Власти подтвердили третью смерть от коронавируса

Местные власти округа Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) подтвердили смерть еще одного пациента от последствий заболевания COVID-19. Ранее стало известно о первых двух смертных случаях. Речь идет о 89-летней женщине в Эссене и 78-летнем мужчине в Хайнсберге.

Согласно данным, опубликованным RKI во вторник, в Германии зарегистрировано 1296 случаев заражения коронавирусом. При этом, как заявил на совместной пресс-конференции с Меркель глава RKI Лотар Вилер, он не верит, что на сегодняшний день в Германии существует множество невыявленных случаев заражения новым коронавирусом.

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