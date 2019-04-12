 Меркель выразила поддержку демократическим процессам в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 12.04.2019

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Германия

Меркель выразила поддержку демократическим процессам в Украине

Вне зависимости от результатов выборов Германия намерена работать на позитивное развитие Украины.

Ангела Меркель и Петр Порошенко, Берлин, 12 апреля

Ангела Меркель и Петр Порошенко, Берлин, 12 апреля

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) встретилась в Берлине в пятницу, 12 апреля, с прибывшим в Германию президентом Украины Петром Порошенко. На совместной пресс-конференции лидеров двух стран Меркель подчеркнула, что Берлин продолжит поддержку демократических процессов в Украине. Она выразила надежду, что предстоящий второй тур президентских выборов в стране пройдет открыто и честно.

Германия продолжит оказывать помощь Украине, указала канцлер: "Вне зависимости от результатов выборов я хочу сказать, что мы будем работать на позитивное развитие Украины". 

Продолжение встреч в нормандском формате

Меркель подчеркнула необходимость продолжать встречи в нормандском формате по прекращению военного конфликта на востоке Украины и после выборов президента. По ее словам, этот формат оправдывает себя. Вместе с тем канцлер подчеркнула, что он не исключает других переговорных площадок.

Порошенко заявил, что в случае победы на президентских выборах он сразу же готов к встрече в нормандском формате.

Меркель и Порошенко потребовали освобождения моряков

Порошенко заявил, что в ближайшие дни в Донбассе должен вступить в силу режим прекращения огня. "В ходе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, оно должно вступить 18 апреля в силу при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации", - указал он.

Порошенко и Меркель также потребовали от РФ немедленно освободить захваченных в плен 24 украинских военных моряков, которых российские власти арестовали в ходе инцидента в Керченском проливе. "Я требую еще раз освобождения этих военнослужащих", - заявила канцлер Германии.

Германия выделит 85 миллионов на обустройство беженцев

Петр Порошенко назвал Германию надежным партнером и выразил благодарность немецкой стороне за поддержку.

По его словам, очередным сигналом о поддержке Украины стало решение германского правительства о дополнительном выделении 85 миллионов евро, которые будут направлены на обустройство внутренних беженцев с востока Украины. "Это была реакция на мою просьбу", - отметил президент.

Дискуссии по "Северному потоку-2"

Порошенко предложил немецким компаниям участвовать в управлении украинской газотранспортной системой (ГТС) в обмен на отказ Германии от участия в проекте по строительству газопровода "Северный поток-2". "Наши переговоры с Германией в этой сфере продолжаются", - заявил президент.

Контекст

Немецкий политик призвал Владимира Зеленского сообщить, каким он видит внешнеполитический курс Украины в случае победы на президентских выборах. (12.04.2019)

Нынешний политический триумф Зеленского - вотум недоверия украинцев действующим политикам. Власть и оппозиция в первом туре проиграли комику, а в итоге - проигрывает вся страна, считает Сергей Руденко. (01.04.2019)

Порошенко подчеркнул, что Киев считает "Северный поток-2" политическим проектом России, который несет риски для Украины.

В свою очередь Меркель отметила, что "Северный поток-2" не должен нести угрозы Украине как транзитному государству при поставках российского газа в Европу.

Выборы пройдут 21 апреля

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в воскресенье, 21 апреля. В первом туре,  Петр Порошенко получил почти вдвое меньше голосов, чем его главный соперник комик и шоумен Владимир Зеленский - 15,95 процента против 30,24 процента.

 

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    Автор: Ута Штайнвер


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