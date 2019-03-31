 Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине | Новости из Германии об Украине | DW | 05.04.2019

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Украина

Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине

Встреча Меркель и Порошенко пройдет между первым и вторым туром президентских выборов на Украине, на разговор отведен один час.

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) примет 12 апреля в Берлине президента Украины Петра Порошенко. Во время обеда в ведомстве федерального канцлера речь пойдет о двусторонних отношениях, внутриполитической ситуации в Украине, а также выполнении минских договоренностей сторонами конфликта в Донбассе, сообщил официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 5 апреля.

Контекст

Владимир Зеленский объединил Украину в протесте против нынешних политиков. Как свидетельствуют данные подсчета голосов, поступающие из ЦИК, он лидирует в большинстве регионов. (02.04.2019)

Зеленский уверенно лидирует на выборах в Украине. Первый тур стал протестным голосованием, во втором - украинцы внимательнее присмотрятся к кандидатам, считает Бернд Йоханн. (01.04.2019)

На встречу отведено около одного часа, после нее состоится совместная пресс-конференция, указывается далее в заявлении.

Встреча между двумя турами президентских выборов

Накануне ЦИК объявил официальные итоги состоявшегося 31 марта первого тура президентских выборов в Украине. Победителем голосования стал шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,24 процента голосов. За Порошенко проголосовали почти вдвое меньше избирателей - 15,95 процента. Третье место заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,4 процента), четвертое - основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (11,67 процента).

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Порошенко уже принял предложение своего соперника провести предвыборные дебаты на киевском стадионе "Олимпийский" и в течение суток опубликовал два видеообращения к Зеленскому. "Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - заявил он.

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    Автор: Ута Штайнвер


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