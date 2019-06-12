 Меркель встретилась с Зеленским в Берлине | Новости из Германии об Украине | DW | 18.06.2019

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Украина

Меркель встретилась с Зеленским в Берлине

Президента Украины принимали в Берлине с воинскими почестями. Канцлер ФРГ заявила, что санкции против России не будут сняты до урегулирования конфликта в Донбассе.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Санкции против Москвы не будут сняты до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине во вторник, 18 июня, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Пока прогресса на этом фронте нет, до тех пор санкции не могут быть сняты, а санкции, которые касаются Крыма, могут быть сняты лишь после его возвращения Украине", - подчеркнула Меркель.

Контекст

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Если мирные переговоры по Донбассу не принесут результата, Украина поддержит усиление экономических санкций против РФ, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. (18.06.2019)

"Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца", - заявил в свою очередь Зеленский, обратившись к "отдельным политикам и представителям бизнеса, которые говорят о необходимости отмены санкций". "Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский во вторник впервые посетил Германию в качестве президента Украины. В ведомстве федерального канцлера его встретили с воинскими почестями, затем во время обеда с Меркель оба обсудили двусторонние отношения, реформы в Украине и ход выполнения минскими соглашениями. Во второй половине дня намечена встреча Зеленского с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier).

 

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    Автор: Ута Штайнвер


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